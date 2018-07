Temporada 2014/2015: cancelaciones y renovaciones (parte 1)

ABC

Excepto ‘How To Get Away With Murder’ y ‘Black-Ish’ (los únicos estreno con datos decentes de la cadena), prácticamente ninguna de las novedades de ABC conseguirán salvarse. A las ya canceladas ‘Selfie’ y ‘Manhattan Love Story’ se unirán con un 100% de posibilidades ‘Forever’ y la pésima ‘Secret & Lies’. De este grupo también formará parte la veterana ‘Resurrection’ que con sus decentes datos en la primera temporada, se ha desplomado en la segunda.



Más cerca de la cancelación que de la renovación están la fallida y pretenciosa ‘American Crime’, la sitcom de los viernes ‘Cristela’ y ‘Galavant’, una suerte de ‘Once Upon a Time’ en versión musical. Sobre las que todavía hay dudas son las dos ficciones procedentes de la factoría Marvel: ‘Agents of S.H.I.E.L.D.’ Y ‘Agent Carter’. Las dos anotan datos de audiencia bajísimos, aunque con un buen aluvión de fans dispuestos a defenderlas. En todo caso, la veterana ‘Agents of S.H.I.E.L.D.’ tiene más posibilidades de salvarse que su propio spin-off.



Tampoco quedan muchas dudas para ‘Revenge’, que aunque no hay confirmación al respecto, ya se anuncia su próxima Season Finale como si fuese su Series Finale. Renovarla, dados sus paupérrimos datos, no tendría ningún sentido.



Otro de los estrenos que cuenta con más posibilidades de renovación es la comedia de estreno ‘Fresh Off The Boat’ que, a pesar de sus espectadores a la baja, logra resistir frente a los gigantes ‘The Voice’ y ‘NCIS’.



Las renovaciones 100% seguras de ABC son: ‘Modern Family’, ‘Scandal’, ‘Anatomía de Grey’, ‘The Goldbergs’, ‘The Middle’, ‘Once Upon a Time’ y ‘Last Man Standing’. Y, salvo sorpresas, tanto ‘Castle’ como ‘Nashville’, también renovarán para una temporada más.



CBS

A la cadena le gusta presumir y por ese motivo hace meses que anunció la renovación de un buen puñado de series: las comedias veteranas ‘The Big Bang Theory’, ‘Mom’, ‘2 Broke Girls’, ‘Mike & Molly’ y los estrenos ‘Scorpion’, ‘NCIS: New Orleans’ y ‘Madam Secretary’.



Otras que cuentan con el beneplácito de la cadena para renovar son sus series más arquetípicas, que tienen muchos espectadores totales, pocos espectadores jóvenes y ningún interés en los medios. Es el caso de ‘Blue Bloods’, ‘Elementary’, ‘NCIS’, ‘NCIS: Los Angeles’ y ‘Criminal Minds’.



Prácticamente renovada también está la sitcom de estreno ‘The Odd Couple’, protagonizada por Matthew Perry. Veremos qué tal le va el año que viene cuando no vaya precedida de ‘The Big Bang Theory’.



Las series que no tienen ninguna posibilidad de salvarse son las primerizas ‘Battle Creek’ (a pesar de tener a Vince Gilligan como creador), ‘Stalker’ y ‘The McCartys’. Un grupo en el que ya se encuentra la cancelada ‘The Millers’ y a la que también es probable que se sume la veterana ‘Hawaii Five-0’.



Todas las quinielas apuntan a que este será el último año en el que haya una serie de la franquicia CSI en antena. Tanto la veteranísima ‘CSI’ (emite su 15ª temporada) como la flamante ‘CSI: Cyber’ pasarán a engrosar la lista de series canceladas. Es hora de cerrar el capítulo de la serie criminal más popular y con más spin-off de la última década.



Una vez más, ‘The Good Wife’ es a la vez la mejor serie de la cadena y a la vez la eterna dudosa. La serie no disfruta de una gran audiencia, pero sí de una enorme aclamación por parte de la crítica y los premios. Gracias a este equilibrio, la serie creada por el matrimonio King lleva renovando seis temporadas seguidas, por lo que sería un sinsentido acabar con ella, sobre todo si tenemos en cuenta que los King han apuntado varias veces a que la séptima temporada sería la última. Por lo tanto, es poco probable que CBS esté dispuesta a acabar con la única ficción que le reporta algo de prestigio.