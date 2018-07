Temporada 2013/2014: estatus de cancelaciones

ABC modera sus cancelaciones ante la falta de series nuevas



Hasta el momento la cadena propiedad de Disney sólo ha cancelado oficialmente ‘Back in the Game’ y ‘Lucky 7’, dos auténticos bodrios televisivos. Sin embargo hay muchas otras series que están registrando datos paupérrimos, en la línea de las dos series canceladas hasta el momento por la network. Es el caso de ‘Betrayal’, ‘Killer Women’, ‘Once Upon a Time in Wonderland’, ‘Super Fun Night’ y ‘Trophy Wife’; todas son estrenos y todas están canceladas de facto.



Otras dos series veteranas en peligro son ‘Nashville’, cuyo último capítulo emitido tuvo poco más de 5 millones de espectadores y ‘The Neighbors’, una serie cutre como pocas y que no tendrá tercera temporada. La única que tiene más esperanzas de superar la criba es ‘Suburgatory’ que, a pesar de sus bajos datos, aguanta mejor el tipo en la difícil noche de los miércoles.



CBS: nada nuevo bajo el sol



Es la cadena líder, tanto en número total de espectadores como en demográficos. Sus series veteranas aguantan el tipo año tras año, especialmente las sitcoms. Hasta el momento sólo ha cancelado el estreno ‘We Are Men’, una serie de la que ya nadie se acuerda.



Sorprende que aún no haya anunciado la cancelación oficial de ‘Hostages’, uno de los mayores despropósitos de la temporada y el gran batacazo de CBS. Es muy probable que tanto ‘The Crazy Ones’ como ‘Intelligence’, ambas en la cuerda floja, se cancelen en los próximos upfronts.



Respecto a las veteranas ‘The Mentalist’ puede estar cerca de su final, ya que a la serie no le sentó nada bien cambiar su día de emisión de martes a domingo, día en el que lleva ya dos temporadas.



Una año más la gran duda es ‘The Good Wife’, una serie que a CBS le da muchas alegrías en cuanto a crítica y premios pero pocas en cuanto a audiencia, ya que es una de las series con un público más envejecido de todo el territorio americano. Un dato incomprensible teniendo en cuenta la enorme calidad de la serie.



FOX: sin series reseñables



En 2013/2014 FOX ha pasado sin pena ni gloria, salvo por el aluvión de buenas críticas y premios que ha recibido ‘Brooklyn Nine-Nine’, una serie que si renueva no será por sus datos de audiencia.



Esta temporada, además, se producido un triple cataclismo en su apuesta musical: ‘The X Factor’ se ha cancelado, ‘American Idol’ no registra ni de lejos los datos de hace no muchas temporadas y ‘Glee’ ha pasado a ser una serie irrelevante. Por otra parte, ‘American Dad’, uno de sus series emblemáticas, pasará a emitirse en TBS la próxima temporada.



A esta situación se suman no pocos fracasos en sus estrenos: ‘Almost Human’, ‘Dads’, ‘Enlisted’ y ‘Rake’ tienen prácticamente la cancelación firmada. Y con un futuro no tan claro están dos comedias veteranas: ‘Raising Hope’ y ‘The Mindy Project’.



NBC: la cadena que pierde y gana a partes iguales



NBC lleva una temporada mucho mejor que años anteriores, sobre todo por la emisión dominical del fútbol americano, a lo que se suma los Juegos Olímpicos y su mayor alegría en 2013/2014: ‘The Blacklist’, el estreno con más audiencia de todas las networks hasta el momento.

La cara más amarga la firman las canceladas ‘Ironside’, ‘The Michael J. Fox Show’, ‘Sean Saves The World’ y ‘Welcome To The Family’. Una lista a la que se unirá, con toda seguridad, ‘Dracula’, uno de los mayores fiascos televisivos de la temporada. Tampoco sobrevivirán ‘Parenthood’ y sobre todo ‘Revolution’, que atraviesa un momento crítico sin el potente lead-in ‘The Voice’.

La incógnita es, como siempre, ‘Community’. ¿Se decidirá esta vez NBC a cancelarla o la mantendrá un temporada más para que la puedan disfrutar los pocos fans que le quedan a la serie de Dan Harmond?

CW firma su mejor temporada en años

La network de corte teen anunció hace una semana la renovación de los estrenos ‘The Originials’ y ‘Reign’ y de sus veteranas ‘Arrow’, ‘Supernatural’ y ‘The Vampire Diaries’. Una decisión que deja a ‘Beauty & The Beast’, The Carrie Diaries’, ‘Star Crossed’ y ‘The Tomorrow People’ con pocas posibilidades. Pese a todo se trata de una temporada más que buena para la eterna quinta network.