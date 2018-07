'State of Affaris' y 'Bad Judge': los showrunners abandonan el barco

Termina de comenzar la temporada y ya hay dos showrunners que se han marchado de sus respectivas series semanas antes de que se estrenen. Las dos espantadas tienen además, doble coincidencia: se trata de las ficciones 'State of Affairs' y 'Bad Judge', ambas de NBC y, aquí viene lo más curioso, protagonizadas por dos exactrices de Anatomía de Grey: Katherine Heigl y Kate Walsh.



Más allá de la coincidencia 'greysiana' y de que las dos son del catálogo que NBC presentó en los últimos 'upfronts', lo que importa es saber si un 'showrunner' se va porque tiene demasiado ego o si las cadenas de televisión torpedean su libertad creativa. O la mezcla de ambas cosas. Veamos.



'State of Affairs' nos ha sido vendida como la mezcla de 'El Ala Oeste de la Casa Blanca' y 'Scandal'. La comparación con la primera es ridícula, pero no están alejados cuando la comparan con esa locura adictiva creada por Shonda Rhimes que se llama 'Scandal'.



Katherine Heigl está gafada desde que abandonó ‘Anatomía de Grey’ y en su regreso a la televisión está tan empeñada en parecer una actriz que cambia de registro como el que cambia de camisa que dudamos y mucho sobre el éxito de la serie. Quizás por eso, y por lo insoportable que tiene que ser la Heigl en el set de rodaje, que Allen Bernero abandonó su puesto por diferencias creativas con Joe Carnahan, productor ejecutivo de la serie.



A día de hoy, todavía no conocemos el nombre del showrunner que pondrá orden en todo esto. El próximo 17 de noviembre se estrenará la serie en NBC y veremos qué tal ha sido el resultado de una de las grandes apuestas de la cadena.



La otra serie que se ha quedado sin showrunner es 'Bad Judge', una sitcom de 20 minutos en la que Kate Walsh interpreta a una jueza que tiene una vida completamente opuesta a lo que se espera de alguien que tiene la justicia en sus manos. En este caso ha sido Liz Brixius la que tras el rodaje del cuarto capítulo ha decidido marcharse de esta serie que se estrena el próximo 2 de octubre.



Brixius ya es conocida por haberse marchado de 'Nurse Jackie', en la que estuvo sus cuatro primeras temporadas y que abandonó de forma cordial y pactada con la cadena Showtime. Pero en ‘Bud Judge’ se ha marcado por “diferencias creativas”, aunque no especifica si es con la cadena o con algún miembro del equipo.



"Diferencias creativas" es el mismo lugar común que cuando una pareja de celebrities se divorcia por "diferencias irreconciliables". En ambos casos se trata de frases huecas que no aportan ni un solo dato. Es obvio que si un showrunner abandona una serie antes de que se estrene es porque han producido situaciones durante la grabación que exceden en mucho al subterfugio de "diferencias creativas".



Está por ver si estas marchas imprevistas afectan o no al resultado de audiencia de ambas ficciones de NBC. 'State of Affairs' viene precedida por 'The Voice', situándola en zona de confort, mientras que 'Bad Judge' lo tiene mucho más difícil, ya que se enfrentará a ‘Scandal’ y a ‘Dos Hombres y Medio’.



Estos sólo dos ejemplos de muchos showrunner que abandonan el barco antes o después de zarpar. Lo hizo Alan Ball en la quinta temporada de ‘True Blood’, probablemente avergonzado de su propia serie, y sonadísima fue también la marcha de Frank Darabont de ‘The Walking Dead’ en la segunda temporada al que le sucedieron dos más, uno por temporada.