Shonda Rhimes, ¿pero qué has hecho?

Una bomba metida en un paciente, un accidente de ferry, un tiroteo, un accidente de avión… Todo vale, y hasta ahora, todo nos valía dentro del universo loco y excesivo de ‘Anatomía de Grey’, pero incluso en la exageración hay un límite, una línea roja que Shonda ha traspasado asesinando a Derek, protagonista masculino de la serie durante 11 temporadas consecutivas.



Es evidente que Patrick Dempsey, que ha dado vida al emblemático Doctor McDreamy, quería irse de la serie, como ha demostrado su elocuente ausencia durante seis episodios seguidos en la 11ª temporada. Es normal que un actor quiera lanzarse a otros proyectos después de más de una década interpretando al mismo personaje. Lo que no tiene sentido es que la serie decida despedirlo con una muerte injustificada argumentalmente y no con una trama que tenga un mínimo de sentido común.



Durante la temporada se ha jugado con la idea de que Derek podría haberle sido infiel a Meredith y también que el matrimonio no resistía como lo ha había hecho hasta hora. Una excusa perfecta para mandar a Derek fuera de Seattle. Una opción que no habría contentando del todo a los fans pero que por lo menos hubiese evitado el aluvión de críticas feroces que inundaron Twitter tras la emisión del fatal episodio. Además, hubiésemos conservado la esperanza de un posible retorno del actor en la Series Finale, una fecha que (afortunadamente) cada vez está más cerca.



Para más añadir más leña al fuego, la popular revista Entertainment Weekly enfurecía aún más a los fans con una portada que informaba a sus suscriptores de la muerte del Doctor Macizo antes de que la edición impresa estuviese en los kioskos. Se trata de una publicación en la que Shonda suele dar una entrevista exclusiva después de cada Season Finale.



En esta ocasión Shonda no ha dado entrevistas, ni ha tuiteado al respecto, simplemente ha enviado un comunicado en el que, tan ancha como larga, suelta perlas del tipo “nunca hubiese imaginado tener que decir adiós a nuestro McDreamy”. Exacto Shonda, nadie se lo había imaginado, porque era una idea tan retorcida que ni a la propia creadora se le podría ocurrir. ¿Qué ocurrirá ahora con el MerDer, la pareja que ha sostenido todo el armazón romántico de la serie? ¿Qué trama tendrá Meredith en el futuro?



Sin afirmarlo expresamente, asume toda la responsabilidad de lo sucedido, y lo hace al firmar el guión del episodio (algo que no hacía desde mayo de 2012 con la Season Finale de la octava temporada). La audiencia subió, sí, pero ni tanto como cabría esperar ni suficiente como para que la serie se mantenga en audiencia más allá de la próxima temporada, prácticamente asegurada.



La poca credibilidad que tenía ‘Anatomía de Grey’ se ha quedado en el accidente que ha acabado con la muerte de Derek Shepherd. Ahora, lo único que nos queda es buscar la respuesta a una pregunta que no la tiene y que seguiremos repitiendo: Shonda, ¿pero qué has hecho?