Shonda Rhimes: la guionista más poderosa de la televisión americana (de momento)

En 2005, como parte de la tan aclamada temporada 2004-2005, nacía 'Anatomía de Grey', un drama médico que dio la vuelta al mundo y que puso a la guionista en el disparadero catódico. Ahora, casi una década después la noche de los jueves en ABC será suya y solo suya: el entrante viene de la mano de 'Anatomía de Grey' que estrena su ¡11ª! Temporada, sigue el plato fuerte y la niña bonita de Shonda, 'Scandal' (que comienza su cuarta temporada) y como guinda del menú comienza su nueva apuesta: 'How to Get Away with Murder' protagonizada por Viola Davis.



ABC ha decidido tirar la casa por la ventana y la apuesta promocional ha sido contundente hasta tal punto que han creado un hashtag bajo el nombre #TGIT (Thank God It’s Thursday). Desde las 20 hasta las 23 horas el espectador puede tener no una sino tres tazas de series que se han creado siguiendo sus órdenes.

Ni la propia Shonda se cree lo que está ocurriendo. Nada menos que un trío de series que pretende enganchar al mayor espectador posible de audiencia femenina, claro target de ABC. De momento la situación parece ideal, pero todo se puede quebrar en cuestión de semanas. Para empezar hay que tener en cuenta que 'Anatomía de Grey' en horas bajas tras la marcha de Sandra Oh, comienza su temporada número 11 y lo que es peor, desde el 30 de octubre se enfrentará directamente con 'The Big Bang Theory', la serie más vista de Estados Unidos.

'Scandal' es, a priori, la mejor posicionada para seguir atrayendo a más espectadores, como ha hecho desde que comenzó su emisión hace tres años. Sin embargo, la gran incógnita es 'How to Get Away with Murder', que puede beneficiarse de los espectadores de 'Scandal' o que puede que muera en el intento. Ya ocurrió con 'Off the Map', otra serie de la factoría Shondaland que no pasó de su primera (y prescindible) primera temporada.

A lo largo de estos meses de promoción se ha publicado un vídeo en el que Shonda está acompañada de sus tres amuletos y la par fetiches: Ellen Pompeo, Kerry Washington y Viola Davis. La ocasión lo merecía, porque nunca antes una mujer había aglutinado tanto poder en la televisión, y es que Shonda se juega mucho y la caída puede ser catastrófica, aunque también puede alcanzar la gloria televisiva si la jugada le sale bien. ¿Cuál será el final para Shonda?