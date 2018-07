10 series que te van a traer los Reyes Magos

1 ‘Los Soprano’ (1999-2007). Es, probablemente, la ficción que más se regala en estas fechas. Si ya la has visto, sabes que merece la pena tener esta joya en tu estantería para revisionarla una y otra vez y disfrutar con todos y cada uno de sus episodios. Si eres nuevo en el universo Soprano, descubrirás una serie que no podrás olvidar jamás.

2 ‘Twin Peaks’ (1990-1991). En 2017 David Lynch volverá a la carga con la tercera y definitiva temporada de la serie, en la que concluirá el relato que dejó inacabado hace dos décadas. Ahora es el momento perfecto para volver a disfrutar con la serie que lo cambió todo. Que no te engañen y que los Reyes Magos te traigan la caja especial dorada, una auténtica delicia para los fans lynchianos.



3 ‘Sexo en Nueva York’ (1998-2004). Es una comedia imprescindible y que, en contra de lo que pueda parecer, ha envejecido extraordinariamente bien. Desde que finalizó su andadura, la serie de Sarah Jessica Parker no ha encontrado una sustituta que trasgreda al nivel en la que lo hizo la ficción de HBO. Ojo, no es lo mismo si no te regalan la edición especial joyero.

4 ‘A dos Metros Bajo Tierra’ (2001-2005). Otro gran e imprescindible clásico. La familia Fisher, tan disfuncional como maravillosa, compone una ficción rebosante de humor negro, capaz de retratar lo mejor y lo peor de la estructura familiar contemporánea. Una pieza audiovisual básica para cualquier seriéfilo. Si todavía no la has visto, considérate afortunado por poder disfrutarla del tirón.



5 ‘The Wire’ (2002-2008). David Simon descolocó a la crítica y fue capaz de enganchar a al público a una serie compleja y alambicada como ninguna otra. La crudeza y su complicado estilo narrativo se hace algo cuesta arriba al principio, pero una vez que entras en el universo de Baltimore no hay vuelta atrás.



6 ‘Friends’ (1994-2004). Si hay una serie que puedes regalar y no equivocarte esa es ‘Friends’. Da igual que hayas visto los capítulos 10 veces, que la veas en castellano o en versión original. Esta serie es un clásico inmortal y una serie que tienes que siempre te alegrarás de tener en tu catálogo.

7 ‘Mad Men’ (2007-2015). No hace ni un año desde la emisión de su capítulo final, pero ‘Mad Men’ es una exquisitez y ya se ha convertido en un clásico irrenunciable. La impresionante edición especial en BluRay con las siete temporadas es el vivo ejemplo de la elegancia y estilo que ha tenido la serie durante sus ocho años de emisión.



8 ‘Mujeres Desesperadas’ (2004-2012). Cierto que no todas las temporadas están al mismo nivel y que no es una serie redonda, pero para los fans de la serie, siempre se agradecerá tener la colección completa de una comedia que en sus inicios fue absolutamente rompedora. Solo por el cuarteto de actrices protagonista merece la pena.



9 ‘Cómo conocí a vuestra madre’ (2005-2014). Es verdad que hay capítulos y hasta temporadas para olvidar, pero hay otra buena tanda de episodios excelentes, que se dejan ver varias veces. Por mucho que se empeñen algunos, no es ni la heredera de ‘Friends’, ni se le parece, y precisamente por no ser una copia es por lo que gustó tanto en su momento.



10 ‘Breaking Bad’ (2008-2013). Ninguna para cerrar esta lista como semejante obra maestra. La edición especial, con un espectacular diseño a modo de barril de metanfetamina, no está al alcance del bolsillo de muchos, pero será uno de esos regalos que no olvidarás en la vida. Quién sabe, el próximo 6 de enero puede ser tuya.