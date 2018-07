Series de las que nadie se acuerda

1. Mujeres Desesperadas (ABC 2004-2012). De una primera temporada que dio la vuelta al mundo, con una media de 20 millones de espectadores, a una octava temporada final que se despidió con el paupérrimo dato de 11 millones de espectadores.



Dos años han pasado desde su Series Finale y en ninguno de los dos aniversarios se ha producido el más mínimo recuerdo para la serie creada por Marc Cherry. Es innegable que quemó gran parte de su arsenal en las dos primeras temporadas, y en las siguientes vivió de sus propias rentas. Al menos, no cayó en el error de traicionarse a sí misma.



2. The Big C (Showtime 2013-2013). En su primera temporada nos cautivó a todos. Laura Linney protagonizaba una serie que ponía patas arriba todos los discursos narrativos televisados sobre el cáncer. Pero esta comedia cometió un error de principiante: contarlo todo en la primera temporada y no dejar nada para las siguientes.



La despedida de la serie, a modo de miniserie de cuatro episodios, fue tan irrelevante como aburrida. Cuatro capítulos repetitivos, sin alma, de los que tan sólo se puede rescatar a la protagonista, que ganó el Emmy por una temporada que dejó a la serie en el más absoluto de los olvidos.



3. Prision Break (FOX 2005-2009). De nuevo una serie que tiró la casa por la ventana y se quedó con un discurso muy pobre para contar. La sangría de audiencia fue lenta aunque implacable y de los 10 millones que vieron el final de la primera temporada, tan sólo 3 vieron el último capítulo emitido por FOX, que ni siquiera emitió los dos últimos episodios, que sí se pudieron ver en Reino Unido.



4. United States of Tara (Showtime 2009-2011). Diablo Cody diseño una serie a su medida, que contaba la historia de Tara, con trastorno de personalidad múltiple, y su familia.



Toni Collete brillaba con luz propia en esta serie, que desde luego fue una propuesta valiente y arriesgada. ¿Qué falló? No saber aprovechar el argumento y trivializar un trastorno mental que su tercera temporada parecía una parodia. ‘United States of Tara’ fue cancelada al final de su tercera temporada.



5. Cougar Town. (ABC/TBS 2009-20014). La sitcom auguraba una vuelta a la televisión de Courtney Cox por todo lo alto desde ‘Friends’. Error de cálculo. La comedia comenzó siendo una crónica de una mujer madura (cougar) en busca de un joven amante. Error de argumento. Para la tercera temporada era una comedia más de un grupo de amigos.



Aunque aún no se sabe si TBS la renovará (algo que no preocupa en absoluto a los espectadores), la serie va por la quinta temporada y está a punto de cumplir los 100 episodios, muchos de los cuales son perfectamente olvidables.