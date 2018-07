Número de Serie

1. ‘American Horror Story: Hotel’. Ryan Murphy se las ingenia para que siempre hablemos de su serie franquicia y hasta el momento, la más exitosa de su prolija carrera. Sustituyendo a Jessica Lange por Lady Gaga, llega la quinta temporada de la ficción de terror, que ya ha sido calificada por el presidente de FX como la temporada en la que el show experimentará una “gran reinvención”. El exquisito material promocional nos pone los dientes largos y las ganas de ver a Gaga en acción no pueden ser mayores.



2. ‘The Leftovers’. A HBO siempre le ha dado dolores de cabeza. Prueba de ello fueron los sucesivos retrasos y modificaciones de guión que sufrió en la primera temporada y el considerable reloaded que sufre en la segunda, ya que la historia principal cambia de localización y se traslada a Miracle, un pueblo en el que no ha habido desaparecidos. El domingo 4 de octubre sabremos si semejante cambio merece la pena.



3. ‘Scream Queens’. De nuevo míster Murphy, acompañado de Brad Falchuk y Ian Brennan (el team creador de ‘Glee’), nos trae una serie fresca, petarda y repleta de referentes de las películas de terror. El reparto encabezado por Emma Roberts, Jamie Lee Curtis, Lea Michele no puede ser más jugoso. Hasta uno de los hermanos Jonas tendrá un papel secundario. Todo al servicio de una historia ambientada en un campus con chicas universitarias gritando como si no hubiese un mañana.



4. ‘You’re the Worst’. La comedia romántica de FX fue una de las mejores apuestas cómicas del año pasado y se nos ha hecho larguísimo su regreso (más de un año desde el estreno de la primera temporada). En esta nueva tanda de capítulos (comienza el 9 de septiembre) veremos cómo la pareja formada por Jimmy y Gretchen representan como nadie el ¿amor? en pleno siglo XXI.



5. ‘Transparent’. Otra larguísima espera. No será hasta el 4 de diciembre cuando podamos ver (de un solo golpe) la segunda temporada de una serie absolutamente rompedora y qué (contra todo pronóstico, eso sí) puede hacer historia en la próxima edición de los premios Emmy. Una serie que para seguir triunfando no debe cambiar nada de lo que nos enamoró en la primera temporada.