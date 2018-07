Series para disfrutar en verano (parte II)

'Veep' (HBO). Nunca es tarde para disfrutar de una de las mejores comedias de los últimos años. La (vice)presidenta Selina Meyer debería ser una persona real, pero mientras tanto estamos condenados a disfrutarla solo en la ficción. Pocas, muy pocas actrices, resuelven tan bien un personaje cómico como lo hace Julia Louis-Dreyfus, una intérprete nacida para hacer reír y que se ha llevado a casa 4 premios Emmy consecutivos por su papel en la comedia de HBO. Recién finalizada la quinta temporada, ahora tienes la oportunidad de hacer un maratón de sus 48 episodios.



'Outlander' (Starz). La que hace poco era una cadena desconocida alberga hoy una de las series comerciales con mayor potencia y trayectoria ascendente. La segunda temporada de ‘Outlander’ finalizará el próximo 9 de julio. Dos vidas, dos amores y un guion muy eficaz son los ingredientes principales de una serie que engancha a la primera. No es una superproducción, pero la serie te atrapa desde el primer minuto. Nunca hay que subestimar a algunos guilty pleasures y este es el mejor ejemplo.



'The night Of' (HBO). Las miniseries de HBO no son cualquier cosa y en esta ocasión la cadena de cable nos trae 8 episodios que componen una ficción criminal sobre un joven estudiante paquistaní acusando de apuñalar y asesinar a una mujer. La cuestión racial, que da para muchísimo en la televisión americana, será el epicentro de una ficción que sin duda hará pensar al espectador y que se estrena el próximo 10 de julio. La miniserie cuenta, además, con la curiosidad de ser un proyecto que iba a estar protagonizado en 2012 por el fallecido James Gandolfini.



'Hell on Wheels' (AMC). Ha pasado muy desapercibida en nuestro país, pero el próximo 16 de julio dirá adiós una de las series más potentes de la siempre atrevida AMC. Una producción cuidada hasta el milímetro y una actualización brutal del género western la hacen merecedora de al menos alguna nominación en los premios importantes, entre los que jamás ha conseguido una mínima notoriedad. La serie, aunque al principio tenga difícil digestión, merece absolutamente la pena.



'You are the worst' (FXX). Hay que esperar hasta el 31 de agosto para saber si la que fue una gran comedia revelación en su primera temporada consigue subsanar los errores cometidos en la segunda, que descafeinó en exceso el humor negro que caracterizó la primera tanda de episodios. Jimmy y Gretchen están condenados a estar enamorados de por vida y su relación podría ser la de cualquiera que vemos en la actualidad, en la que los roles tradicionales entre hombres y mujeres se han pulverizado por completo.