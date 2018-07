'Revenge': el culebrón frívolo y sofisticado de la temporada

La historia es sencilla: Emily ha vivido toda la vida creyendo, entre reformatorios y casas de acogida, que su padre era un criminal. Cuando cumple 18 años descubre que no sólo no es así, sino que fue víctima de un engaño orquestado por la mujer de quién estaba enamorado, Victoria Grayson. Desde entonces Amanda cambió su nombre, borró su anterior identidad, y fraguó una lenta pero efectiva venganza contra todos los que colaboraron en la condena de su padre.



Aunque en las notas de prensa de la cadena la serie se vendió como una revisión del libro 'El conde de Montecristo', 'Revenge' no deja de ser lo que es: un producto de fácil digestión, de entramado culebronesco y que está dirigida a todo el público. Esto no tiene por qué ser algo negativo, pero la serie no tiene ni de lejos la calidad de una adaptación literaria. Lo que no quiere decir que 'Revenge' no funcione, más bien todo lo contrario, su frivolidad es a lo que debe su éxito.



La estructura de los capítulos es siempre la misma: Emily Thorne, alter ego de Amanda Clarke, elimina en cada episodio a alguien de la vida social o política de Los Hamptons, normalmente gente muy próxima a Victoria, la mala malísima de la serie. Entre ambas se producen pocas escenas pero muy tensas, en los que se ve cómo se odian la una a la otra en un ambiente de falsa cordialidad.



Se trata de una serie amena, sin pretensiones, sin grandes logros en el guión pero muy efectista, muy entretenida y desde luego crea adicción para ver el próximo capítulo. Aunque nadie la recordará pasados unos años sí que es una de las propuestas de esta temporada más apetecibles.



Sobra decir que lo mejor a nivel interpretativo es Madeline Stowe, que repleta de bótox, otorga a la serie un punto de glamour extra. Su papel de mala malísima y de ricachona despechada se adapta perfectamente al estilo de la actriz, que nos deleita con modelitos ajustados y frases legendarias en cada capítulo. Ha sido el resurgimiento del año en cuanto a actores olvidados.



Consigue renovación completa

Con tan sólo tres capítulos emitidos, ABC decidió otorgar 22 capítulos a esta nueva serie que mezcla el culebrón de sobremesa, el drama y el misterio sin tapujos. Era una noticia tan obvia como lógica. 'Revenge' ha mejorado en mucho la franja horaria de las diez de la noche en los miércoles y en demográficos consigue siempre ser la segunda opción de la noche, rozando a 'CSI' de CBS, primera opción, y venciendo claramente a 'Ley y Orden' de NBC.



Ahora tenemos por delante muchos capítulos en los que iremos descubriendo más sobre el encarcelamiento del padre de Emily-Amanda. En el piloto vimos una escena en la que la joven protagonista está comprometida con el hijo de Victoria, Daniel. Desde ese instante toda la serie es un continuo flashaback hasta que lleguemos al clímax final en la que la cruel reina de Los Hamptons será derrotada o no. Demos la bienvenida a uno de los mayores guilty pleasure de la temporada.