9 razones por las que 'Orange Is The New Black' ha tenido su mejor temporada

1. El no protagonismo de Piper. Si algo ha quedado claro es que Pipper no ha sido la protagonista de la tercera temporada. Lo fue indiscutiblemente en la primera, pero en la tercera ha sido una más en la prisión de Litchfield. Una jugada arriesgada que le ha sentado muy bien a la serie.



2. Una serie de estructura impredecible. En ‘Orange Is The New Black’ las normas clásicas de la televisión no tienen cabida: la Season Premiere o la Season Finale no siguen, ni de lejos, los patrones clásicos para este tipo de episodios. En este aspecto, la serie comienza en mitad de la acción y termina del mismo modo, sin ese aspecto de apertura y conclusión que tienen la mayoría de las ficciones.



3. Grandes actrices para mejores personajes. El mayor activo de la serie es su impresionante elenco de actrices. Todas, desde la que tiene más minutos en pantalla, hasta la más secundaria, ofrecen una interpretación inmejorable. No hay ni una sola actriz que sobre o que no esté a la altura del resto.



4. Los flashbacks infantiles. Hasta ahora, la mayoría de flashbacks se centraban en cuáles fueron las razones que llevaron a las internas a cometer el crimen por el que están bajo rejas. En la tercera temporada, la serie ha puesto el foco en la infancia y en las familias de las presas, con tramas muy bien engarzadas en el conjunto del episodio. Gracias a esta mirada hacia atrás, los personajes han crecido y evolucionado inmensamente.



5. La cara B de la prisión. Hasta ahora, parecía que la prisión de Litchfield era casi como un spa bajo rejas, pero en esta temporada todo ha cambiado por completo: las condiciones de las internas han sido pésimas en todos los sentidos y la serie ha ofrecido un retrato mucho más crudo de lo que significa una prisión y del desprecio que sufren las reclusas desde las estructuras del poder. Además, hemos visto al centro penitenciario en manos de una empresa privada, todo un dardo contra el sistema económico estadounidense.



6. El machismo. Otro de los grandes aciertos de la serie es saber introducir en el subtexto las relaciones entre hombres y mujeres, el patriarcado y el machismo. Una declaración de intenciones que Jenji Kohan ya comenzó en ‘Weeds’ y que ha desarrollado magistralmente en su nueva ficción.



7. La relación entre Haely y Red. El personaje que encarna como nadie el patriarcado es Healy, al igual que Red hace lo propio con las mujeres que ejercen el poder de una forma masculina. Por eso, la relación entre ambos ha sido tan interesante durante toda la temporada y tiene todavía mucho recorrido. Nadie sabe qué puede salir de ahí.



8. La transfobia. Sophia Burset era un personaje amable que caía bien a todas y que no se metía en problemas. Hasta que se enfrentó a Mendoza y todo cambió por completo, sufriendo una dura transfobia por el resto de compañeras. Una trama nada previsible y que ha hecho que su personaje sea todavía más entrañable.



9. La escena del lago. Un momento culmen de la temporada y de toda la serie ha sido la secuencia en la que las internas disfrutan de unos minutos en libertad en el lago cercano a la prisión. En esos cinco minutos se cuenta mucho más que en casi todo el resto del episodio final.