Las 5 razones que hacen de 'Homeland' una serie insuperable

1. Carrie Mathison y su interminable locura. Sin duda la protagonista de 'Homeland', Carrie Mathison, es su mayor activo. Claire Danes ofrece una interpretación fantástica, creíble y que logra conmover al espectador. Ni durante sus momentos de obsesión imparable hasta en los que entra en pánico, deja de ser un personaje complejo y bien construido. Es un personaje cargado de emoción, de contradicciones, de reacciones desesperadas. Es imposible definirla con un solo rasgo. Carrie Mathison es real, casi la puedes tocar. Además, Claire Danes ha desarrollado todo un acervo de gestos y comunicación no verbal que dotan al personaje de una autenticidad impresionante.



2. Cuando crees que ya está todo resuelto... Si algo caracteriza a 'Homeland' es su habilidad para jugar con el espectador, insinuándole que todo está resuelto, que ya no hay nada más que descubrir cuando, de repente, la serie da un penúltimo giro, destapando una capa cada vez más fina en lo que parece ser un laberinto infinito de elementos soterrados. 'Homeland' es una auténtica tela de araña y supone toda una experiencia para el que intenta desenredarla.



3. La lucha por el control político. Desde el primer episodio hemos asistido a una guerra entre Estados Unidos, a través de la CIA, y el terrorismo islamista. Un tema de total actualidad que marca el ritmo y el contenido de 'Homeland'. En contra de lo que pueda parecer al principio, no ensalza los valores patrióticos americanos a los que tan acostumbrados estamos, sino que ofrece un retrato veraz de lo que es una guerra de inteligencia nacional entre Estados Unidos como súper potencia y el islamismo radical. En este sentido, el personaje de Brody es interesante tanto por su originalidad como por su constante conflicto. El marine da en el centro de la diana de ambos polos, el americano dominante y el yihadista extremo.



4. La calidad por encima de todo. Si la temporada pasada veíamos un episodio inolvidable que se desarrollaba en una cabaña (1x07: "The Weekend"), este año hemos asistido a otro centrado en un interrogatorio al sargento Brody (2x05: "Q&A"), en el que los límites emocionales de los protagonistas, el propio marine y la agente Mathinson, se ponen a prueba. Es el mejor ejemplo para apreciar 'Homeland' en su conjunto.



5. Una serie en la que todo funciona. Desde la impresionante e impoluta dirección, hasta el más mínimo detalle están cuidados en 'Homeland'. El fantástico casting, en el que destacan el actor Damian Lewis (Brody) y Mandy Patinkin (Saul), viene a engrandecer aún más una serie que está muy estudiada desde el inicio y que supone un intenso viaje para cualquier espectador. La mezcla de thriller y drama psicológico con un guión absolutamente perfecto la hacen inmejorable y en muchos sentidos insuperable.