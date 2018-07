Quiniela para los Globos de Oro 2015

Mejor comedia para… ‘Transparent’. Hay una larga de lista de motivos y méritos propios por los que la comedia revelación del año debe ganar. Si hablásemos de los Emmy sería distinto, pero al tratarse de los Globos de Oro, entregados por los periodistas extranjeros, ‘Transparent’ las tiene todas consigo.

Mejor actriz cómica para… Taylor Schilling por ‘Orange Is The New Black’. La actriz protagonista de la comedia de Netflix enerva a más de uno, pero es innegable que la intérprete que da vida a Piper Chapman tiene sobradas dotes cómicas. Sería un premio merecidísimo.

Mejor actor cómico para… Jeffrey Tambor por ‘Transparent’. El año pasado fue en esta categoría donde su produjo la gran sorpresa cuando ganó el Globo de Oro el protagonista de ‘Brooklyn Nine-Nine’; este año será menos sorprendente pero más merecido: el protagonista de ‘Transparent’ ha realizado la interpretación cómica revelación del año.

Mejor drama para… ‘The Good Wife’. No es la opción favorita y su gran competidora es la altamente posicionada ‘House of Cards’. Sin embargo, hay que tener en cuenta, de nuevo, que los Globos de Oro no son los Emmy y ‘The Good Wife’ en 2015 ha tenido un año excepcional, convirtiéndose de pleno derecho en carne de cañón de premio.

Mejor actriz dramática para…Julianna Margulies por ‘The Good Wife’. Lo ganó en la primera temporada y debe (y tiene) que volver a ganarlo. No hay premios suficientes para esta gran actriz.

Mejor actor dramático para… Kevin Spacey por ‘House of Cards’. El año pasado lo tuvo imposible, ya que el premio estaba escrito con letras de fuego para Bryan Cranston. Se trata del ahora o nunca para el actor que interpreta magistralmente al maquiavélico Francis Underwood.

Mejor miniserie o TV movie para… ‘True Detective’. Sería una gran derrota para HBO que ‘Fargo’, su gran rival, le robase este premio, algo realmente difícil si se tiene en cuenta la perfección que destila la serie protagonizada por Matthew McConaughey.

Mejor actor de miniserie para… Matthew McConaughey por ‘True Detective’. No hay razón más contundente que ver su interpretación en ‘True Detective’ para darse cuenta de que es el claro y más justo merecedor de este premio.

Mejor actriz de miniserie para… Frances McDormand por ‘Olive Kitteridge’. Todas sus rivales son de un nivel altísimo, pero su interpretación en la miniserie de HBO es tan poderosa y definitiva que no hay mejor elección.

Mejor actriz secundaria para… Kathy Bates por ‘American Horror Story: Freak Show’. Si alguien destaca sobre los demás en la serie de Ryan Murphy, esa es Kathy Bates, siempre extraordinaria. El año pasado se llevó el Emmy por ‘Coven’ y este año merece lo propio en los Globos de Oro por ‘Freak Show’.

Mejor actor secundario para… Colin Hanks por ‘Fargo’. Odiado por muchos tras su infame paso por ‘Dexter’, se ha ganado a pulso el respeto de los espectadores. En la serie de FX ha demostrado que puede llegar a ser imprescindible.