¿Quién ganará el Emmy en las categorías más competitivas?

Mejor Drama.

Se trata de unos de los premios donde la competencia es mayor, y también de los que otorgan prestigio a la cadena y a la serie en cuestión. Incluso una nominación a mejor drama ya es un hecho destacable.



Tras tres años consecutivos en los que 'Mad Men' se ha hecho con la estatuilla en este premio, la serie de los publicistas de la avenida Madison se enfrentan a un potente enemigo, Boardwalk Empire. Además se trata de una competición entre cadenas, AMC versus HBO, que adquiere una dimensión mayor si recordamos que HBO despreció en su momento a 'Mad Men', al considerar que no tenía la calidad suficiente.



El arrase de Boardwalk Empire en los Emmy creativos ha suscitado mucho interés sobre si será capaz de desbancar a la todopoderosa ‘Mad Men’. Lo tiene difícil, pero no es imposible.



Mejor Actor en Drama.

Cualquiera de los 6 nominados en esta categoría merece el premio sin duda alguna. Pero sólo hay una estatuilla.



Que la cuarta temporada de 'Breaking Bad' no participe en esta edición de los Emmy es un respiro para todos los actores, ya que Bryan Cranston lo ha ganado tres veces seguidas. Una vez que se ha despejado el camino, el premio apunta de forma directa a Jon Hamm, por su espectacular interpretación de Don Draper en 'Mad Men', y a Steve Buscemi, por el papel protagonista de Nucky Thompson en Boardwalk Empire. De nuevo se repite el duelo AMC versus HBO.



Una pena que las grandes producciones dejen sin opción a actores tan sobresalientes como Michael C. Hall (Dexter) y Hugh Laurie ('House'), que han estado nominados en varias ocasiones y que no consiguen nunca llevarse el galardón.



Mejor Actriz en Drama.

Otra categoría en la que el nivel de las 6 candidatas es máximo.



Las favoritas para ganar el premio son Elisabeth Moss por 'Mad Men' y Julianna Margulies por The Good Wife, aunque las dos actrices ya han estado nominadas y no se han llevado el premio. El año pasado la sorpresa la dio Kyra Sedgwick por 'The Closer', así que en esta edición pueden dar la nota inesperada Mireille Enos por 'The Killing' o Connie Britton por 'Friday Night Lights', ambas nominadas en esta categoría. Ojo para Kathy Bates que se ha colado en la lista por su gran papel en la mediocre 'Harry's Law'.



LOS FAVORITOS EN COMEDIA

Mejor Comedia.

Se repite la lucha de titanes del año pasado, Glee y Modern Family. Salvo grandes sorpresas de última hora, una de las dos será nombrada mejor comedia del año.



Se trata de dos series muy distintas. Glee es una comedia ácida, de humor muy particular y que reinventa las series ambientadas en institutos de secundaria. Por su parte Modern Family sigue el esquema clásico de sitcom pero le otorga un toque propio que logra que medio mundo se haya rendido a sus pies. La balanza está un poco más inclinada hacia Modern Family que ha tenido mejores críticas en su segunda temporada que Glee.



The Big Bang Theory y 'The Office' también cuentan con el apoyo de la crítica, pero lo tienen muy difícil teniendo frente a ellas a dos comedias de masas.



Mejor Actor Cómico.

Aquí se produce otro cara a cara entre 'The Office' por la que han nominado a Alec Baldwin (que ya tiene dos Emmy desde que empezó la serie) y The Big Bang Theory que cuenta con dos nominados, Jim Parsons (que se llevó el premio el año pasado) y Johnny Galecki.



No hay que dejar de lado que Steve Carell repite por sexta vez consecutiva nominación por su papel protagonista en 'The Office'. Este año además es el último en el que el actor ha participado en la sitcom de NBC, por lo que la Academia podría recompensarlo en forma de premio a modo de reconocimiento.



La sorpresa la dio Matt LeBlanc que con la interpretación de sí mismo en la original 'Episodes' ha disfrutado de su primera nominación al Emmy desde 'Friends'.



Mejor Actriz Cómica. Una categoría variada, en la que comedias clásicas como 'Mike and Molly' o 'Raising Hope' se unen a propuestas más alternativas y trasgresoras como 'The Big C' o 'Nurse Jackie'.



De entre las seis actrices nominadas destacan la gran Edie Falco, que ganó el año pasado por 'Nurse Jackie' y Laura Linney que nos sorprendió a todos por su papel de Cathy en 'The Big C'. Cualquiera de las dos sería una digna vencedora. En el apartado de las comedias en las networks, Tina Fey (que ya lo ha ganado por '30 Rock') y Martha Plimpton, que cuenta con mucho apoyo de la crítica por su papel en 'Raising Hope', son dos rivales de altura.



Las incógnitas sobre todos los ganadores, las sorpresas y los grandes derrotados se despejarán el próximo domingo, aproximadamente a las dos de la madrugada hora española. Que ganen los mejores.