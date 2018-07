¿Por qué 'Stranger Things' se ha convertido en el fenómeno viral del año?

NÚMERO DE SERIE

Netflix no se lo cree o mejor dicho no se lo termina de creer. Todo lo que ha ocurrido desde que se estrenó su serie nostálgica le ha supuesto a la plataforma su mejor momento y no hay nadie que no haya opinado para bien de la ficción que recupera de forma magistral todo el imaginario cinematográfico de los años 80. El fenómeno ha comenzado, pero no se sabe cuándo finalizará.