¿Por qué nos gusta tanto 'Orange is the New Black'?

1. Red team versus Vee Team. Ha sido una de las tramas principales de la segunda temporada, muy bien planteada y que se ha desarrollado de forma natural. Sí, queríamos que Vee sufriese desde que la vimos entrar en la prisión pero la mejor venganza es la que se sirve en plato frío. Finalmente, Red consigue mantener a su “familia” mientras que Vee muere atropellada con una prófuga Rosa al volante y su gran frase “she was very rude”.



2. Piper y Alex. Piper no ha tenido tantos minutos en pantalla como en la primera temporada, pero sigue siendo imprescindible para que la serie mantenga alto el listón. Lo tenían difícil en la sala de guionistas, ya que Alex sólo ha estado durante cuatro episodios, pero lo resolvieron bien y casi sin darnos cuenta la tendremos de vuelta en prisión. La pareja debe continuar y dar juego en la tercera temporada. Agradecemos, eso sí, esos flashbacks de principios del 2000 cuando las dos empezaron a conocerse.



3. Las internas. Conocer a las internas vía flashback es una de las señas de identidad de la serie y esta temporada nos ha sobrecogido ver que Morello era una acosadora con tintes de psicópata y que la hermana Jane era una narcisista sin remedio. Gracias a la mirada al pasado de las reclusas sabemos más sobre ellas y por lo tanto conocemos mejor cómo se sienten, algo vital en una serie sobre personajes.



4. Piper, Larry y Polly. El triángulo amoroso ha dejado a Piper fuera de juego. Su mejor amiga y su novio se enamoran sin que ella se dé cuenta. Al principio Piper se niega a aceptarlo pero finalmente encuentra la manera de sacarle partido a la infidelidad: lograr que Alex ingrese de nuevo en prisión, algo para lo que Polly y Larry son imprescindibles. Se demuestra una vez más, que Piper es retorcida y oscura.



5. El mensaje. La serie parece, en apariencia, una comedia frívola pero en el fondo el mensaje que tiene la serie es el de la lucha y la aceptación de uno mismo, con sus grandezas y sus miserias. Lo que subyace es que puedes estar en una cárcel sin haber pisado una prisión en tu vida, algo que le ha ocurrido a la mayoría de internas y con lo que luchan cada día desde una perspectiva irónica y mordaz. Por eso no gusta tanto ‘Orange is the New Black’.