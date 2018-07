¿Por qué los finales nunca contentan a todos?

Hasta el propio David Chase ha tenido que entrar en la polémica y explicar una vez más que el final de 'Los Soprano' es el que es y que los espectadores son los que tiene que dotarlo de sentido. ¿Murió finalmente Tony Soprano o no? Eso parece ser lo importante para parte de la audiencia, con independencia de todo aquello que la serie dejó atrás durante sus seis magníficas temporadas.



Desde luego hay una exagerada necesidad porque los creadores de la series lo mastiquen todo, reduciendo las series a una explicación lógica que suponga un punto final definitivo a la historia que han contado durante varias temporadas. ¿Realmente es imprescindible saber si Toni Murió después de aquel gran corte a negro? ¿Lo más importante de ‘Breaking Bad’ es saber a dónde se dirigía Jesse Pinkman con el coche?

Las series más que por su final valen por su recorrido y por lo tanto, el final es una pieza más en un largo entramado de episodios que son los que componen todo el discurso narrativo de una serie de televisión. Tenemos que despegarnos de esa necesidad que como espectadores tenemos y no quedarnos anclados en una respuesta que más que sobre la serie es hacer historia-ficción sobre ella.



Si nos hacemos preguntas de ese tipo después del final no pararíamos jamás y podríamos imaginarnos mil y un escenarios para cada uno de los personajes. Esta misma semana hemos visto el final alternativo oficial (sí, hay que distinguir porque hay otro fan made) de 'Cómo conocí a vuestra madre', mucho más ajustado a las expectativas de los fans pero no tanto a los creadores de la serie.



Esto nos lleva a la idea de que hay tantos finales como estilos de series y que cada uno, a su manera, responde al tipo de género y sobre todo al tipo de guionistas que hay detrás de cada una de ellas.



Si David Chase hubiese querido mostrar a Tony Soprano muerto lo habría hecho, si Vince Guilligan hubiese querido mostrarnos a Jesse en una nueva vida lo habría hecho, si hubiesen querido de Ted no hubiese acabado con Robin lo habrían hecho… Pero no lo hicieron, todos los creadores deciden darle un final específico y sobre todo definitivo a sus series. Más abiertos o más cerrados, más ambiguos o más explicativos, los finales son los que son y nosotros como espectadores no tenemos otra opción que asimilarlos. Que nos gusten o no es otra historia.