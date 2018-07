¿Por qué 'Empire' ha vencido a 'The Big Bang Theory'?

¿Cómo es posible que una serie de midseason haya triunfado de tal manera que haya desbancado a la todopoderosa 'The Big Bang Theory' como la serie más vista de esta temporada? Aquí tenéis las cinco claves:



1. Olvídate de todo lo que sabías sobre audiencias en series de televisión. Lo habitual es que una serie baje en su segundo episodio con respecto a la audiencia conseguida en el primero, y así sucesivamente hasta remontar ligeramente en el último capítulo. Con ‘Empire’ puedes olvidarte de esa norma. La serie ha conseguido sumar espectadores durante doce semanas consecutivas, algo que no se había visto desde que ‘Anatomía de Grey’ viviese su época dorada allá por 2005.



Desde el estreno del primer episodio hasta el último de la temporada, ‘Empire’ ha crecido un espectacular 82%, autoproclamándose así vencedora de la temporada. Casi sin pestañear ha pasado de 9,90 millones de espectadores en su premiere a registrar 17,92 millones en el último.



2. Que no pare la música. Puede sonar a obvio, pero la música es un elemento imprescindible del éxito de ‘Empire’, que gracias a las reproducciones en plataformas de streaming ha conseguido ser número uno en ventas en Estados Unidos. Las canciones son pegadizas, bien producidas y sobre todo fáciles de digerir, con estribillos que se te pegan con la misma facilidad que un chicle.



La todopoderosa mano de Timbaland está detrás de este éxito musical sin precedentes, que ha vuelto a colocar la música en televisión en la primera línea del escaparate, algo que no se vivía desde el boom de las primeras temporadas de ‘Glee’.



3. ¿Cómo era nuestra vida antes de conocer Cookie? El éxito arrollador de ‘Empire’ no se entiende sin la grandísima interpretación de Taraji P. Henson, que da vida a Cookie Lyon, el personaje que da más juego y que es capaz de llevar todo el peso de la serie sobre sus hombros.



A la actriz la habíamos visto antes en series como ‘Person of Interest’ pero es ahora, con sus trajes de leopardo y sus uñas imposibles, cuando nos encanta verla en cada plano. Nunca se tiene cantidad suficiente de Cookie Lyon. Queremos más.



4. Caras conocidas, cuántas más mejor. Nyomi Campell, Cuba Gooding Jr., Courtney Love, Snoop Dog, Patti LaBelle o Jennifer Hudson, son algunas de las muchas caras conocidas que se han dejado ver por ‘Empire’. Para la segunda temporada, Oprah Winfrey será una de las que crucen la puerta de la discográfica Empire. Este batiburrillo de caras conocidas no es casualidad, sino que responde al patrón general de la serie de resultar excesiva y sorprendente en cada capítulo. Y de momento lo consiguen.



5. La resurrección del género soap-opera, caldo de cultivo para las redes sociales. La mezcla de drama racial, soap-opera en continuo conflicto y serie musical, hacen de ‘Empire’ una joya para las redes sociales. En la pasada finale, la serie generó 2,4 millones de tuits y 15,8 millones de interacciones en Facebook. ‘Scandal’ y ‘The Walking Dead’, dos series con una impresionante fortaleza en Twitter se han visto superadas por ‘Empire’, la serie a la que todos temen.