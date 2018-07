¿Por qué cambiamos nuestros hábitos seriéfilos en verano?

¿Por qué cambiamos nuestros hábitos seriéfilos durante la época estival? En primer lugar, hay que tener en cuenta que gran parte de las series están de parón, sobre todo las que se emiten en abierto y también una buena parte de la oferta del cable. Por lo tanto, la disciplina semanal de capítulos se reduce drásticamente. El calendario seriéfilo de verano tiene muchísimos más huecos que el resto del año y se trata de huecos qué tenemos que llenar sí o sí.



¿Con qué series podemos rellenar este vacío existencial? Muy fácil, tenemos que combinar las series de emisión veraniega (‘Masters of Sex’, ‘True Blood’) con aquellas otras que hemos dejado olvidadas durante el año. Es el momento de hacer ese maratón de ‘House of Cards’ que se te ha quedado pendiente o ponerte al día con las sitcoms que tienes acumuladas.

También es evidente que las vacaciones alteran nuestro comportamiento seriéfilo: pasamos menos tiempo en casa y estamos más pendientes de desconectar que de estar al día en cuanto a series se refiere. Esto también está relacionado con las noticias sobre la televisión americana que relaja su frecuencia de noticias y no tenemos ni tantos datos de audiencia, ni se producen cancelaciones, ni anuncios de grandes fichajes para las series que vendrán la próxima temporada.



El relax estival exige bajar la guardia y consumir series con menos estrés pero con la misma pasión. Es mucho más recomendable coger un par de series, consumirlas a modo de maratón y engancharte a alguna de las que se emiten en verano. Así las disfrutarás de una manera más tranquila y alejada del estrés de la temporada, época en la que vivimos en plena burbuja seriéfila.



Por último, puedes aprovechar para ver de nuevo aquella serie que te dejó marcado o para lanzarte con tu gran ficción pendiente. ¿Acaso no es apetecible revisionar ‘Los Soprano’ o ‘A Dos Metros Bajo Tierra’? ¿No es el verano la mejor época para ver por fin ‘The Wire’ y no tener que mentir más a tus amigos diciendo que la has visto? El verano es tiempo de series, sí, pero también para deleitarnos y disfrutarlas de otra manera. Para estresarnos ya tenemos el resto del año.