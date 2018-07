'Quantico': cuando el 'guilty pleasure' se encuentra con el thriller

ABC parece empeñada en no alejarse de su target más fiel, especialmente desde que descubrió la pasada temporada que su audiencia era capaz de aguantar de una tacada tres series de Shonda Rhimes en la noche del jueves. Y en esta línea emerge 'Quantico', un drama ligerito y sin complicaciones, pero repleto de acción.



Una academia del FBI a la que llegan aspirantes desconocidos con un secreto bajo el brazo y el peor ataque terrorista en Estados Unidos desde el 11-S. Esta es la premisa de la serie, que está protagonizada por la espectacular Priyanka Chopra (en el papel de Alex).



Enredos de pareja, tensiones sexuales, personajes con secretos ocultos e inconfesables tienen cabida en la prestigiosa Academia del FBI en el estado de Virginia. A través de 'flashbacks' conocemos el pasado de los personajes y en paralelo se van sembrando pistas sobre al terrible atentado, sobre el que Alex aparece tumbada y con tres balas menos en su pistola, lo que le hace parecer sospechosa desde el primer momento. Obligada a huir y a investigar la verdad sobre su incriminación, el piloto finaliza cuando Alex escapa de sus propios compañeros del FBI.



No faltan los chicos guapos y guapas, los personajes diversos (tanto desde el punto de vista racial como religioso), ni la atención a la diversidad sexual. Un mejunje intencionado y que no podría encajar mejor en el estilo de la serie. Está claro que la influencia de Shonda Rhimes es incontestable.



Con un piloto ágil, rápido y bien construido, la serie sabe combinar lo mejor del género dramático ligero con lo más alocado del thriller con trasfondo terrorista. No en vano la crítica bautizó a la serie con el nombre "Anatomía de Grey conoce a Homeland". Poco más hay que decir. Las dosis de drama y acción están bien dosificadas y no hay lugar para el aburrimiento, a pesar de ciertas inverosimilitudes y licencias propias del género.



A pesar de estrenarse tras 'Blood & Oil' (que fracasó estrepitosamente), 'Quantico' logró remontar los datos de su lead-in (toda una excepción para la franja horaria de las 22 horas en Estados Unidos) y logró un más que aceptable 1,9 en público de 18 a 49 años y más de 7 millones de espectadores.