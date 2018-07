El próximo 18 de septiembre comienza la segunda temporada de ‘Downton Abbey’

La serie británica, del canal ITV, regresara el próximo 18 de septiembre en plena eclosión de la Primera Guerra Mundial, justo donde terminó la espectacular y primera temporada. De ‘Downton Abbey’ engancha todo, su elegante puesta en escena, sus grandes personajes y unas tramas bien construidas que te dejan con ganas de más desde el primer segundo.



En la promo de la segunda temporada hay dos cosas muy claras: por un lado, la Primera Guerra Mundial será una protagonista más de la serie y por otro, se mantienen intactos los elementos más característicos de ‘Downton Abbey’. Es un vídeo muy corto, de apenas 30 segundos, pero que insinúa de forma inequívoca por dónde transcurrirá la serie en los próximos capítulos. La Gran Guerra afectará de lleno tanto a los Crawley como a todo su ejército de sirvientes. Todo será más intenso y el drama habitará cada rincón de la mansión que da título a la serie.



Que algunos, criados o no, vayan al frente a luchar en la Guerra y otros se queden en la mansión da muchísimo juego a nivel dramático. Los guionistas han pensado, de forma inteligente, en separar a las principales parejas y poner así una trinchera de por medio. Un recurso que incrementa y favorece la tensión y que, por supuesto, provocará que el espectador se rinda a los pies de ‘Downton Abbey’.





Reconocimiento internacional



La serie ha sido un rotundo éxito en todo el mundo. Ha registrado casi diez millones de media en el Reino Unido y un 30% de cuota de pantalla, que se suman a los casi 3,5 millones de espectadores que consiguió en su estreno en Antena 3 la pasada temporada. Lo mismo ha ocurrido en Estados Unidos y el resto de países donde se ha estrenado. Los premios Emmy han reconocido su calidad nominándola a mejor miniserie, aunque hubiese sido más lógico encajar ‘Downton Abbey’ en otra categoría.



Cuando una serie lo tiene todo es fácil que goce de tanta relevancia en la que la crítica y la blogosfera de medio mundo se ponen de acuerdo. Drama de época, aires de culebrón sofisticado, una pequeña dosis de humor… ‘Downton Abbey’ supera el concepto de soap opera y lo eleva a un nivel exquisito, en el que cada capítulo es una auténtica joya a nivel técnico y artístico.



Cómo terminó la primera temporada



Para los que no recuerdan cómo termino la primera temporada, recapitulemos. En la finale se anunció el comienzo de una inminente Primera Guerra Mundial. El matrimonio Crawley está destrozado por la repentina pérdida del bebé que esperaba Cora. La malvada criada O’Brien, culpable de la muerte del pequeño, se arrepiente de su terrible acción. Las hermanas mayores e hijas de los Crawley, Lady Mary y Lady Edith, no están en mejor situación. La mayor de las hijas, Mary, ha roto con el que será el futuro heredero de la mansión, Matthew. La mediana de las hermanas, Edith, se ha quedado literalmente compuesta y sin novio después de las artimañas de su hermana Mary, que le devolvió la jugada. También veremos si por fin se resuelve la tensión sexual entre Bates y Anna, dos de los criados más nobles.



En menos de dos semanas saldremos de dudas sobre lo que ocurrirá en la segunda temporada de ‘Downton Abbey’. Ochos nuevos episodios que nos volverán a recordar por qué nos gusta tanto esta fantástica serie.