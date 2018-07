5 propuestas para tu maratón seriéfilo navideño (parte 2)

1. ‘Transparent’ (Amazon). Para cuando llegue la navidad, la plataforma de streaming habrá emitido todos los episodios de la segunda temporada y podrás disfrutar de una serie valiente, entrañable y que deja tocado al más duro de los espectadores. ‘Transparent’ es imprescindible, no solo por su capacidad para retratar con un sobrecogedor naturalismo la transexualidad, sino por el abanico de temas incómodos que pone sobre la mesa.

Horas de visionado: 8 (dos temporadas).



2. ‘Wolf Hall’ (BBC). Las miniseries han sido pensadas para la navidad y más si retratan, de forma original y distinta, una etapa histórica tan televisada como el intenso reinado de Enrique VIII. En esta ocasión, se cambia el punto de vista habitual y el resultado es una serie ambientada de forma exquisita y que cuenta con Damian Lewis (‘Homeland’) como uno de sus actores protagonistas. Altamente recomendable y perfecta para ver en familia.

Horas de visionado: 6 (una temporada).



3. ‘Jessica Jones’ (Netflix). Es uno de los grandes aciertos del año. Netflix no da ni un solo palo de ciego y con esta nueva serie vuelve a reinventar el género de superhéroes, llevándolo hacia terrenos que no se habían explorado hasta ahora. En este caso, y lo mejor de la serie, es la protagonista, una heroína adicta al alcohol y que sufre trastornos mentales. Olvídate de todo lo que habías visto sobre súperpoderes y déjate seducir por la gran e imprevisible Jessica Jones.

Horas de visionado: 12 (una temporada).



4. ‘Olive Kitteridge’ (HBO). No fue casualidad que arrasara en la última edición de los premios Emmy. La miniserie, protagonizada por una arrolladora Frances McDormand, es todo un viaje emocional por lo peor y lo mejor del ser humano. Un casting elegido a la perfección y una historia irresistible para cualquier espectador hace de esta miniserie una joya seriéfila digna de cualquier maratón.

Horas de visionado: 4 (una temporada).



5. ‘Togetherness’ (HBO). Ha pasado injustamente desapercibida, pero es indudable la capacidad que tiene esta comedia para la mordacidad y la ironía en su retrato de unos personajes que se acercan a los 40 años. Los protagonistas componen un peculiar grupo de amigos que se adentran en situaciones que si bien son reconocibles para todos no se habían mostrado de forma tan natural en una serie de televisión.

Horas de visionado: 3 (una temporada).