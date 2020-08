'Utopía', 'Succesion'... Los 12 mejores estrenos de series para otoño de 2020

'Away'

El dramón espacial del otoño. La comandante de una peligrosa misión a Marte (Hilary Swank) se entera en el espacio que su marido ha enfermado. Una historia de sacrificios con la oscarizada Hilary Swank (que repite con la plataforma tras la peli cifi ‘I Am Mother’) y Josh Charles (para fans del Will Gardner de ‘The Good Wife’). Netflix, 4 septiembre

'Raised by Wolves'

Otra misión espacial más intrigante es la que propone Ridley Scott (‘Marte’, ‘Prometheus’) que reimagina un futuro postapocalíptico en el que la Tierra ha sido destruida y dos androides (con monos megaajustados) deben proteger a un niño de la llegada de una colonia de violentos humanos. Con Travis Fimmel, tan bestia como en ‘Vikingos’. TNT, 10 septiembre

'We Are Who We Are'

Luca Guadagnino, que nos descubrió (gracias) a Timothée Chalamet en ‘Call me by Your Name’, vuelve a explorar el amor homosexual prohibido, esta vez a través de la relación entre un chico y una chica (llámalo amistad) que viven con sus padres en una base militar italiana durante el verano. Él (Jack Dylan Grazer – ‘IT’), en realidad, tiene novio y se siente atraído por un soldado de más edad. HBO, 14 septiembre

'Alex Rider'

“Rider, Alex Rider” es el James Bond juvenil que estábamos esperando, con un toque MacGyver, más cercano a ‘Kingsman’ que a ‘Spy Kids’ para entendernos. Otto Farrant es el espía novato, pero con aptitudes increíbles, al que acompaña el amigo gracioso (Brenock O’Connor – ‘Juego de tronos’). La adaptación de las novelas de Anthony Horowitz es ágil e intrigante. Movistar Series, 17 septiembre

'Ratched'

Nueva pesadilla firmada por Ryan Murphy que sigue redescubriendo a icónicos personajes de terror más allá de ‘American Horror Story’. De la antología rescata a su musa Sarah Paulson para resucitar a la retorcida enfermera Mildred Ratched del psiquiátrico de ‘Alguien voló sobre el nido del cuco’, el mítico filme de Milos Forman con Jack Nicholson. Apostamos porque será sórdida y mordaz. Netflix, 18 septiembre

'Utopía'

¿Era necesario un remake USA de la original británica de 2013? Al menos John Cusack se ha apuntado al experimento, siendo este su primer papel protagonista en una serie: el del carismático doctor que quiere cambiar el mundo. El enigma está escondido en las páginas de un cómic: una conspiración gubernamental

inimaginable. Y la respuesta parece tenerla una tal Jessica Hyde. Amazon, 25 septiembre

'Patria'

La esperada adaptación de la novela de Fernando Aramburu tiene como protagonistas a dos amigas separadas por el terrorismo de ETA y a dos familias divididas a lo largo de tres décadas. Una (Ane Gabarain) apoya a su hijo integrante de la organización; la otra vive con el fantasma de su marido asesinado (Elena Irureta). Se reencontrarán tras el anuncio del alto al fuego. HBO, 27 septiembre

'Quiz'

No es fácil ganar el millón de libras del concurso ‘¿Quién quiere ser millonario?’. El último en conseguirlo ha tardado 14 años. Por eso, cuando Charles Ingram se lo llevó en 2001 levantó la sospecha y se acabó demostrando que había hecho trampas. Pero, ¿cómo lo logró? Gancho perfecto en esta miniserie dirigida por Stephen Frears (‘Un escándalo muy inglés’) y que cuenta con Matthew MacFayden (el cuñado de ‘Succession’) y Michael Sheen (como el incrédulo presentador). Movistar Series, 28 septiembre

'El pájaro carpintero'

Llega en el mejor momento. Producida y protagonizada por Ethan Hawke, narra el ascenso de John Brown, el autoproclamado líder abolicionista cuyo primer intento de emancipación de los esclavos llevaría al principal desencadenante de la Guerra de Secesión norteamericana. La miniserie cuenta con cameo de su hija, Maya Hawke. Movistar Series, 5 octubre

'The Walking Dead: World Beyond'

Cuando creíamos que el fenómeno zombie estaba agotado llega otro spin-off de 'The Walking Dead' cuyos protagonistas, un grupo de chavales al estilo de ‘Los 100’, se convierten en la primera generación de la civilización que ha sobrevivido al mundo postapocalíptico. La serie, que narra sus aventuras 10 años después dentro de una falsa normalidad, cuenta con Nico Tortorella (‘Younger’). AMC, 5 octubre

'Elegidos para la gloria'

Primero fue libro (de Tom Wolfe) y luego película en los años 80. Y siempre una especie de biblia para cualquier astronauta. Solo faltaba una serie sobre los Mercury 7, los primeros “viajeros de las estrellas” de la NASA, auténticos héroes para todo un país. En el reparto muchas caras conocidas, entre ellas, Patrick J. Adams (‘Suits’), como John Glenn, y Jake McDorman ('Sin límites'), como Alan Shepard. Disney+, 9 octubre

'Antidisturbios'

Los seis episodios no dan tregua. Una joven agente de Asuntos Internos (Vicky Luengo) investiga a un equipo de antidisturbios (Raúl Arévalo, Álex García, Hovik Keuchkerian, Roberto Álamo, Raúl Prieto y Patrick Criado) tras la muerte accidental de un hombre durante un desahucio. Creada por Rodrigo Sorogoyen e Isabel Peña (‘El reino’), cuenta con soberbias interpretaciones y un vibrante análisis sobre la corrupción. Movistar+, 16 octubre