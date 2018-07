'Riverdale': 10 curiosidades de la segunda temporada

TÍTULOS QUE SON NOMBRES DE PELÍCULAS…

Los episodios de 'Riverdale' son, en realidad, los nombres de algunas de las películas más icónicas de la historia del cine. Y no están elegidos al azar. El film noir ‘Un beso antes de morir’ daba sentido en el primer episodio de la temporada al asesinato de la profesora Grundy. ‘Terror al anochecer’ (1976) también contaba con un asesino encapuchado como Capucha Negra (2x4). ‘Noche de paz, noche de muerte’ (1984) es la referencia en el episodio 2x9 al Papa Noel asesino. El episodio en el que los chicos de South Side asaltan el instituto se llama ‘Semilla de maldad’, como el filme de 1955 en el que un profesor se enfrenta a alumnos conflictivos. El mejor: ‘El corazón delator’, el clásico de Edgar Allan Poe adaptado en 1941, en el que un asesino cree escuchar los latidos del corazón de su víctima, algo que sufre Betty cuando recuerda, atormentada, cómo limpió la sangre del traficante asesinado.

…Y LAS EXCEPCIONES QUE CONFIRMAN LA REGLA

Tres episodios no tienen nombre de película si no que hacen referencia a una pintura y a dos cómics. ‘Nighthaws’ (2x2) recuerda a la famosa obra de Edward Hopper en la que aparece un bar (la trama gira en torno a salvar el Pop’s). ‘Lo perverso y lo divino’ (2x12) es un guiño a The Wicked + The Divine, un cómic en el que se habla de cáncer terminal, y ‘Lazos muy estrechos’ (2x17), al cómic The Nose Tightens, de Art Spiegelman.

LAS OCURRENCIAS POPERAS DE VERONICA

Si hay un personaje que parece una Wikipedia de la cultura pop es 'Veronica'. En cada episodio da muestra de su fina ironía cuando utiliza libros o películas para definir la situación. Menciona 'El resplandor', cuando ve a Archie ensangrentado tras ayudar a su padre (2x1); 'El Padrino' (2x6) cuando dice que si su padre se entera de que Nick se sobrepasó con ella las consecuencias serán peores que la de meter la cabeza de caballo en la cama; 'El Grinch' (2x9), cuando llama a su padre Scrooge como su huraño protagonista o 'Thelma y Louise' (2x16), así se imagina con Betty cuando la apoya en su candidatura.

HOMENAJES METAREFERENCIALES

'Twin Peaks' es una constante: Madchen Amick, la madre de Betty, fue la camarera Shelly en la serie de David Lynch. La pesadilla de Betty cuando es atacada por el Papa Noel asesino (2x9) recuerda a Bob trepando por el sofá. También Scream, protagonizada por Skeet Ulrich, el padre de Jughead. La más curiosa: Betty lee El silencio de los corderos (2x6): cuando visita a su padre en la cárcel, él parece Hannibal y ella, Clarice (2x22).

REFERENCIAS A LOS CÓMICS DE ARCHIE

Algunos secundarios de esta temporada surgen de los cómics de Archie. El doctor Masters, el médico que trata a Fred en el hospital (2x1); el capitán Pureheart del cómic (2x1) suena con el apodo que le da Jughead a Archie, Pureheart the Powerful; El círculo rojo, el grupo de Archie que se enfrenta a Capucha Negra, sale en los cómics, de hecho, Archie sostiene uno de ellos (2x3); Wilbur Wilkins, el nombre de Archie en su carnet falso es el título de uno de los cómics, o Dagwood, nombre de uno de los mellizos de Polly, aparece en los cómics de Blondie. Por cierto, la droga Jingle Jangle es en realidad una canción del grupo ficticio The Archies, y Vampironica (2x15), el cómic en el que Veronica es una vampira.

CAMEOS INESPERADOS

El más divertido el de Tony Todd, famoso por ser el villano de Candyman (1992), un hombre del saco parecido al de la leyenda de Riverdale. Si en aquélla le salían abejas de la boca, en la serie se las oye volar alrededor de un ciervo muerto. En el nombre, el agente secreto con el que colabora Archie: Arthur Adams es un autor de cómics. El más raro: el presentador Andy Cohen (2x16), queapoya a Hermione como alcaldesa. Aparece en la serie porque un día comentó que le encantaría un cameo y le llamaron.

EPISODIOS CON UNA ESTRUCTURA DIFERENTE

Dos han sido los episodios de esta temporada que destacan por su originalidad. "Cuentos desde la oscuridad" (2x7), con tres historias entrecruzadas, como los relatos cortos de terror a los que hace referencia el título, y "¡Qué noche aquella!" (2x18), episodio musical inspirado en 'Carrie' (1976), el filme De Brian de Palma, en el que los personajes montan un musical con trágicas consecuencias.

UNA CUIDADA BANDA SONORA

La música que suena en 'Riverdale' también tiene su por qué. Por ejemplo: cuando la profesora es asesinada suena la icónica música de 'La semilla del diablo'. Archie, Veronica y Betty cantan "Mad World", de 'Donnie Darko' (2x8) para mostrar la tensión del momento. Más alegre es 'Union of the Snake' (en alusión a las serpientes), de Duran Duran, que canta 'Veronica' (2x11).

EL SPIN-OFF CON SABRINA

La cadena The CW prepara 'Chilling Adventures of Sabrina', un spin-off de 'Riverdale' con Kiernan Shipka, la hija de Don Draper en 'Mad Men'. En esta temporada ya aluden a ello. La profesora Grundy muere en su casa de Greendale, el pueblo de Sabrina (2x1). La banda rival de los Serpientes toma el nombre de un cómic de 'Sabrina: Groovy Ghoulies'. El número 115 de la calle Derby del episodio 2x7 es un guiño a La casa de los siete tejados que transcurre en Salem, famosa por sus brujas.

LAS MENCIONES MÁS LOCAS

Hasta 'Los Simpson' han aparecido en esta entrega de 'Riverdale'. Hermione, la madre de Veronica, sabe que su marido le va a regalar un huevo Fabergé de "Spiffany" (2x9), en vez de la joyería Tyffany's, palabro que se inventaron en Los Simpson. Ya en una escena eliminada del episodio 1x2 de 'Riverdale', Hermione hablaba de Spiffany's. Y para autopromo descarada la siguiente secuencia. Ceryl y Toni Topaz ven en el cine la película 'Con amor, Simon' (2x14), en la que un chaval sale del armario. Es cuando Cheryl le confiesa a Toni que estaba enamorada de su mejor amiga del instituto. Hasta aquí, bien, pero Con amor, Simon está dirigida por Greg Berlanti, productor ejecutivo de Riverdale. Esto se llama autobombo y lo demás son tonterías.