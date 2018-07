Número de Serie

1. 'Hijos del Tercer Reich' (2013). Miniserie alemana de tres episodios (de una hora y media de duración cada uno) que conmocionó a los telespectadores del país germano el año pasado, hasta el punto de que provocó y reabrió su eterno debate nacional. Una aproximación televisiva a la Segunda Guerra Mundial alejada de los maniqueísmos a los que estamos acostumbrados.



La serie, todo un éxito de audiencia en la cadena ZDF, cuenta la historia de cinco jóvenes alemanes que emprenden caminos distintos al inicio de la guerra. Una súper producción en toda regla a la que no se le puede achacar nada. Un reto complicado cuyo resultado se convierte en un regalo para el espectador.



2. 'The Honourable Woman' (2014). Miniserie inglesa de 8 episodios emitidos en HBO que a pesar de su modesta audiencia ha revolucionado a la crítica, tanto dentro como fuera de las fronteras del Reino Unido. Un atrayente thriller de espionaje protagonizado por Nessa Stein, una empresaria que se ve a sí misma envuelta y de lleno en el conflicto palestino-israelí.

Su gran actriz principal, Maggie Gyllenhaal, merece un aplauso encendido en cada uno de los episodios, aunque lamentablemente, la serie no copará tanta atención ni tendrá tantas nominaciones como ‘Downton Abbey’. Lo que es irrefutable es que es una de las series imprescindibles del año.



3. 'Gomorra' (2014). Al igual que ha pasado en Alemania, Gomorra ha sacudido las conciencias de los espectadores italianos. La serie se basa en el conocidísimo libro homónima de Roberto Saviano en 2006 y es tal su grado de autenticad y de crudeza que es imposible resistirse a una serie tan conseguida tanto en su ambientación como en su desarrollo dramático.

Pocas veces una serie italiana ha dado un campanazo tan enorme como ‘Gomorra’. La prueba está en que la serie ha recorrido el mundo, incluido nuestro país en cuyo estreno en La Sexta logró un notable 7,7%.



4. 'Les Revenants' (2012). Han pasado ya dos años desde el estreno de esta serie francesa que también recorrió los televisores de medio planeta. Gustó tanto que hasta la cadena americana A&E ha decidido hacer un remake que estrenará a finales de este año.



La serie original francesa centra su trama principal en un pequeño pueblo en el que reaparecen algunos de sus habitantes, hasta entonces dados por muertos. Puede que no sea una obra maestra, pero desde luego es una ficción interesante que proviene de nuestro país vecino.



5. 'Shameless', 'House of Cards', 'The Killing' o 'In Treatment'. Todas ellas son conocidas por su emisión americana pero todas provienen de una versión original europea, que no siempre es tan conocida como el remake estadounidense. Nunca es tarde para ver estas grandes series desde una perspectiva diferente, quizás con menos presupuesto pero con un resultado igual de impecable.