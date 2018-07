Número de Serie

10. ‘Telenovela’ (NBC). A pesar de su reciente estreno, la serie protagonizada de Eva Longoria saca tanto los colores que ha entrado por la puerta grande en el ranking. Es una sitcom sin gracia y una serie cuyos veinte minutos de duración se te hacen eternos. Lo peor de todo es que ha quedado más en evidencia que nunca las pocas dotes de Longoria para la interpretación.



09. ‘The Slap’ (NBC). Nadie se acuerda, pero esta miniserie se estrenó el pasado 12 de febrero con infinitamente más pena que gloria. Unos personajes descafeinados y una historia sin interés fueron los ingredientes principales de una serie cuyo detonante era, literalmente, una bofetada a un niño.



08. ‘Wicked City’ (ABC). Ha sido la primera cancelación de la temporada, algo más que justificado teniendo en cuenta no sólo sus ridículos datos de audiencia sino lo irrisorio de la historia sobre un asesino en serie en los años 80. Ed Westwick ha cavado su propia tumba para protagonizar series en el futuro.



07. ‘Ballers’ (HBO). ¿De verdad HBO necesitaba una ficción protagonizada por Dwayne Johnson (The Rock)? La serie, que ha renovado por una segunda temporada, es una especie de ‘Empire’ no petardo y para público masculino recalcitrante. ‘Ballers’, rancia como pocas, da pereza desde el primer episodio.



06. ‘Blood & Oil’ (ABC). Otro intento de copiar ‘Empire’ y además mezclado con ‘Dallas’. En esta ocasión, un fallido guilty pleaseure protagonizado por una saga familiar, pero sin capacidad para enganchar a un solo espectador. ABC no tardó en reducir sus episodios.



05. ‘One Big Happy’ (NBC). Chico heterosexual insemina a su mejor amiga lesbiana en una de las comedias más olvidables del año. Bajo la producción de Ellen DeGeneres, la serie se canceló tras la emisión de 6 episodios a principios de año.



04. ‘Heroes Reborn’ (NBC). Nadie la había pedido y nadie necesitaba un reboot tan cutre de una serie de la que se guardaba un cierto buen recuerdo. La audiencia habló desde el principio y la idea de hacer una segunda versión de ‘Heroes’ ha sido claramente desafortunada.



03. ‘How to Get Away With Murder’ (ABC). La primera temporada ya se hizo difícil de ver y la segunda no ha sido para menos. A pesar del flamante Emmy para Viola Davis, la serie es un somnífero digno de estudio. A pesar de que la audiencia está resistiendo, el interés por esta serie y sus personajes es nulo.



02. ‘Supergirl’ (CBS). Ha sido un batacazo impresionante ver que una de las grandes apuestas se convierte en una serie ñoña, cutre y dirigida más a adolescentes que al público masivo al que aspiraba. ‘Supergirl’ no ha sido la peor serie, pero sí la mayor decepción en cuanto a estrenos de las networks se refiere.



01. ‘True Detective’ (HBO). La peor serie del año no ha ganado este premio por lo mala o buena que haya sido la segunda temporada, sino por destrozar el legado de una primera absolutamente redonda y convertirse en una serie comercial (en el peor de los sentidos) sin la mitad de originalidad y magnetismo que tuvo la tanda protagonizada por Matthew McConaughey y Woody Harrelson. Una grandísima oportunidad muy mal aprovechada.