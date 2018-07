'Orange Is The New Black': no podrás resistir el maratón

La segunda temporada comienza con una bifurcación de escenarios. En el primero, Piper sufre un traumático traslado a una prisión de Chicago, y es ahí cuando Alex vuelve a traicionar a Piper que paga, una vez más, los crimines cometidos por su (ex) novia con "gafas de secretaria". Las dos se despiden con los barrotes de por medio, aunque la que se queda detrás de ellos es Piper, gritando sola en una celda tras cometer perjurio (por amor).



El segundo escenario es la prisión de Litchfield, donde el resto de internas continúan su vida en la prisión federal de mínima seguridad. Todas tienen su momento y sí, crazy eyes también tiene su frase. Nada ha cambiado, sobre todo cuando ves que Doggett ha sobrevivido a la paliza que le propinó Piper.



Una de las aportaciones más destacadas de la serie es el ritmo y la narrativa. Si tenemos en cuenta que en la historia real Pipper Kerman pasó 13 meses en la cárcel, es lógico que el tempo no sea acelerado y se aprovechen capítulos enteros para contar el background del resto de internas. De ahí que el segundo capítulo esté centrado en Taystee (Tasha) y no haya ni rastro de Piper en el segundo episodio. Tranquilos, porque volverá a ser una reclusa más de Litchfield.



Lo que no ha cambiado (ni lo hará) es el retorcido y negro sentido del humor. La estructura de la serie se sostiene gracias a las situaciones cómicas, más o penos pintorescas, de la vida en una prisión. La cucaracha que transporta tabaco, la falta de intimidad a la hora de ir al baño, la sexualidad que rezuma en no pocas de las internas. Todo junto es lo que da forma a ‘Orange Is The New Black’, una serie a la que es imposible resistirse.



Ver un solo capítulo de la series es imposible y gracias al sistema Netflix, en el que los capítulos se lanzan todos de golpe y a la vez, el maratón está servido. Pero ten cuidado con verlos todos de una tacada, será entonces cuando tendrás que esperar un año para ver la tercera temporada, ya confirmada por la plataforma bajo demanda. La mejor serie del verano ha empezado. Disfruta y sobre todo, dosifica el (irresistible) maratón.