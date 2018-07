'Once Upon a Time' arrasa en audiencia y es el estreno más espectacular de la temporada

El piloto comienza de la mejor forma posible: Blancanieves, muerta tras morder la manzana envenenada, duerme para toda la eternidad con los siete enanitos como testigos. El apuesto príncipe la besa y Blancanieves despierta de su letargo. A partir de ese momento es cuando comienza la historia. El mítico cuento no termina con un "y fueron felices y comieron perdices" ya que tendrán que enfrentarse a la gran maldición de la reina malvada, culpable del envenenamiento de Blancanieves y que promete acabar con todos los buenos sentimientos del reino en un plumazo.



Pero en 'Once Upon a Time' nada es lo que parece y enseguida pasamos a conocer a Emma (Jennifer Morrison), que sin saberlo es la que tiene la llave para deshacer la maldición de la malvada reina. Emma vive en el mundo real y el día de su cumpleaños recibe la inesperada visita de un niño, Henry, el hijo al que dio en adopción diez años atrás. El niño le explica que StroyBrooke, el pueblo donde vive, está encantado y que todos viven bajo una maldición. Y todos, incluidos la propia Emma, tienen un alter ego en el mundo de los cuentos de hadas.



El paralelismo entre los dos mundos funciona como hilo conductor de la serie. Y lo cierto es que los guionistas han sabido contar con acierto una historia que se mueve entre dos líneas temporales. El resultado es un piloto redondo en el que el espectador participa en la historia y quiere saber más, mucho más, sobre todos los misterios que se plantean en torno al personaje de Emma, su hijo, y cómo conseguirán romper la maldición.



Todos los personajes tienen un parecido relativo a su personaje en el cuento de hadas. La reina malvada es alcaldesa del pueblo e implacable madre de Henry. Blancanieves es una maestra de colegio que tiene a su novio en coma y Rumpelstiltskin es el mafioso de StoryBrooke. Todos están atrapados en una situación de la que no pueden salir y como obliga la maldición no pueden abandonar el pueblo. El tiempo en StroyBrooke está congelado para siempre.



El nivel interpretativo del reparto también es alto. La protagonista, Jennifer Morrison, cambia de registro y la vemos muy alejada del personaje que interpretó en 'House'. La reina, interpretada por Lana Parrilla, está espléndida en su papel de mala oficial de la serie. Y como broche de lujo está el gran Robert Carlyle, conocido por su papel en 'Full Monty', que encarna al personaje de cuento más conseguido en su papel de Rumpelstiltskin.



La serie, que en breve emitirá Antena 3, debutó ante 13 millones de espectadores y unos fabulosos 4 puntos de rating en el público de 18 a 49 años. Se trata del mejor estreno de ABC en 5 años en la franja comercial del público más codiciado por los anunciantes. La prueba de fuego viene en el segundo capítulo, donde veremos si se confirma la calidad de piloto o pierde fuerza en el desarrollo de la historia, tal y como hemos visto con 'Pan Am'. Lo que sí está claro es que 'Once Upon a Time' es una serie de calidad, con altura de miras y que ofrece una bocanada de aire fresco en una temporada televisiva plagada de estrenos convencionales.