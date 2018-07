Olvidados, sorpresas y errores en los Emmy 2016

Los grandes olvidados

‘The Leftovers’ se va de vacío. Por segunda vez. En la primera temporada quizás no lo merecía tanto, pero en la segunda hubiese sido más que lógico verla como mejor drama o aspirar a un más que justo reconocimiento para sus actores principales: Justin Theroux, Carrie Coon o Regina King.



‘The Good Wife’ no ha contado con la más mínima despedida en su temporada final. Vale que no estuviese entre las mejores series del año pero sí una mención a Juliana Margulies, Christine Baranski o Alan Cumming.



La quinta de ‘Girls’ ha sido un temporadón, pero la Academia no ha reconocido ni el esfuerzo interpretativo, de guión y de puesta en escena que Lena Dunham se ha trabajado con mimo este año. Una pena.



‘Love’, uno de los principales estrenos de Netflix para 2016 y creada por la otra pata de ‘Girls’, Jude Apatow, tampoco consigue una sola mención.



‘Broad City’, injustamente tratada por la Academia, vuelve a estrenar una temporada en la que no se reconoce a sus grandes actrices.



Jane Fonda no logra, por segundo año consecutivo, seducir por ‘Grace and Frankie’



Las sorpresas

‘Master of None’. Es de celebrar que una de las mejore series del año tenga nominaciones tan importantes: mejor comedia, actor principal (Aziz Ansari), dirección y guión de comedia. Un empujón para una de las mejores series de Netflix.



A ‘The Americans’ le ha llegado su momento en la cuarta temporada. En anteriores ediciones solo contaba con mejor actriz invitada y mejor guión y ahora se han sumado tres grandes categorías: mejor drama y actor y actriz principal. Sin duda el sorpresón en la categoría dramática.



Will Forte resiste y a pesar de lo desapercibida que pasa ‘Last Man on Earth’ logra su segunda nominación consecutiva a mejor actor cómico.



La gran Laurie Metcalf (la vecina loca del tiroteo en ‘Mujeres Desesperadas’) consigue su primera nominación por la desconocidísima y maravillosa ‘Getting On’ de HBO.



Que Lady Gaga no haya estado nominada a mejor actriz de miniserie. Una nominación que para casi todos estaba cantada.



La nominación de Matt Walsh por ‘Veep’. La de Tony Hale también la celebramos con alegría. Y de paso la de Anna Chlumsky. El reparto de ‘Veep’ es inmejorable. (Sobra hablar de la quinta nominación consecutiva de Julia Louis-Dreyfus).



La gran acogida de ‘The People v. O.J. Simpson: American Crime Story’, con nominaciones para gran parte del reparto, David Schwimmer incluido.



Ty Burrell logra resistir y es el único actor nominado por ‘Modern Family’.



La primera nominación de Kit Harington y Maisie Williams por ‘Juego de Tronos’.



Los errores imperdonables

‘Black-ish’. No tiene sentido que una comedia floja de ABC esté donde podría estar ‘Girls’ o ‘Flaked’. La Academia se inclina en este caso por introducir productos familiares que no tienen la calidad esperada en las categorías de comedia.



‘Unbreakable Kimmy Schmidt’ está sobrenominada y sobrevalorada, pero no por méritos propios sino por proceder de la mano de Tina Fey, una de las grandes adoradas por estos premios.



Que ‘Modern Family’ siga figurando como mejor comedia.



Que ‘The Affair’ no tenga más nominaciones. La inclusión de Maura Tierney nos alegra, pero la segunda temporada ha tenido contenido para mucho más.



Que Sophie Turner no esté nominada por ‘Juego de Tronos’. Injusto e inmerecido. Parece que quieren hacer sufrir a la actriz tanto como al personaje de Sansa.