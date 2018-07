Número de Serie

Si ahora mismo pensamos en las cinco o diez mejores series nos vienen a la cabeza títulos como 'The Walking Dead', 'Homeland', 'Breaking Bad', 'American Horror Story' o 'Juego de Tronos'. Todas tienen un denominador común: se emiten en cadenas de cable. Difícilmente vamos a echar mano de las que se emiten a través de las networks, que no hace mucho albergaban series notables. La buena ficción, las series en mayúsculas, están repartidas en el cable americano, ya sea premium (HBO, Showtime) o básico (AMC).



Basta con echar un vistazo al catálogo de estrenos de este año en las cadenas en abierto: series tan bochornosas como las canceladas 'Back in the game' (ABC) o 'We are men' (CBS) nos permite hacernos una idea del nivel de la temporada 2013/2014. Y algunas de las que (todavía) se mantienen aún en antena no tendrán segunda temporada como será el caso de la bochornosa 'Betrayal' (ABC), 'Hostages' (CBS) o 'Sean Saves The World' (NBC) junto a una larga lista de cancelaciones (el año pasado las networks cancelaron 33 ficciones).



¿Qué hacen las networks ante un descenso continuado de audiencia que lleva en picado varias temporadas? Alargar, tanto como sea posible las series veteranas, sus pocas joyas de la corona. Es el caso de la más que achicharrada 'Anatomía de Grey' en ABC, de 'How I Met Your Mother' (CBS) o de 'Glee' en FOX. Ninguna, salvo la todopoderosa 'The Big Bang Theory' y, aunque a mucha distancia, 'Modern Family', logra datos extraordinarios pero consiguen, y de lejos, mejores marcas que los estrenos.



Las series de este año no nos sirven ni como "guilty pleasures" ('Reign' en The CW es el ejemplo perfecto) y los dramas resultan tan aburridos ('Dracula' en NBC) que el espectador huye al cable y a la ficción británica en busca de propuestas sugerentes y no de series que no le digan nada, que sean del estilo seen before.



La era dorada de las networks duró demasiado poco y si quieren recuperar espectadores tienen que ponerse las pilas de cara a la próxima temporada. ¿Qué harán cuando no puedan alargar más las series que como 'Anatomía de Grey' llevan diez temporadas en antena? ¿Qué novedades lanzarán cuando no haya realities tan potentes como 'The Voice' que son los que finalmente arrastran a los espectadores? Si no se dan prisa pasará mucho tiempo hasta que llegue una temporada como la de 2004/2005, tan añorada por todos y tan olvidada por las cadenas. Al menos nos queda 'The Good Wife'.