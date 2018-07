'Nurse Jackie': un buen final para una comedia que ha durado demasiado

Siete temporadas para una serie puede ser el número perfecto o puede ser un número eterno. A ‘Nurse Jackie’ le ha pasado más lo segundo que lo primero y aunque, en términos globales, ha tenido un buen desarrollo y momentos brillantes, lo cierto que el último tramo de la serie (sobre todo las dos últimas temporadas a raíz del cambio de showrunner) ha alargado una historia que no daba más de sí: la de la enfermera Jackie, una adicta sin remedio a los narcóticos y que ha sido interpretada magistralmente por la gran Edie Falco a lo largo de siete años.



Precisamente ha sido el elenco, capitaneado por la propia Falco, el que ha permitido mantener un nivel de calidad mínima a la serie en todo momento. Los sendos Emmy que han ganado tanto ella como Merritt Wever (la entrañable Zoey) han estado más que merecidos.



La primera etapa de la serie nos descubría a una enfermera yonqui, mentirosa patológica y capaz de poner su adicción por encima de cualquier otra cosa, incluidas sus hijas y su propia vida. Finalmente, Jackie finaliza su recorrido como personaje con una sobredosis que la deja postrada en el suelo del Hospital All Saints. ¿Es un final correcto? Sí. ¿Es un gran final? No. La serie hubiese podido terminar en alto con dos temporadas menos, pero lamentablemente es un mal que han padecido muchas de las series de la casa (el ejemplo de ‘Weeds’ es el más claro de todos).



El último episodio ha sido el mejor de la temporada con mucha diferencia, no sólo por ese halo conclusivo que tienen todas las Series Finale, sino porque ha sabido poner a cada personaje en su sitio. El momento en el que Zoey le dije a Jackie que la deje cometer sus propios errores es uno de los mejores de toda la serie y es justo esa frase la que desencadena la sobredosis de la enfermera Peyton. Además, el regreso fugaz de la actriz Eve Best (la elegante doctora O'Hara) ha sido un claro guiño a los espectadores que añoraban la época dorada de ‘Nurse Jackie’.



Con sus más y sus menos, ‘Nurse Jackie’ ha sido una comedia original, distinta, que ha sabido mezclar de aquí y de allí para ofrecer un producto que en su momento fue arriesgado y que en su tramo final ha quedado algo deslucido. Los que hemos seguido la serie de principio a fin sabemos que ha tenido momentos espectaculares y que aunque la despedida haya sido a medio gas, la recordaremos con cariño. Allá donde acabe Jackie, estaremos nosotros.