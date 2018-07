Las nominaciones de los premios Emmy 2013 mezclan continuismo, decepción y alguna sorpresa

Gran disputa en la categoría de mejor drama



Muy difícil lo van a tener los académicos para elegir a la mejor serie dramática. Las seis ficciones nominadas merecen el premio aunque quizás ‘Homeland’ es la que más papeletas tenga tiene tras arrebatarle el premio a ‘Mad Men’ el año pasado.



La sorpresa de este año ha sido, sin duda, ‘House of Cards’. Es la primera vez que las series de canales de vídeo bajo demanda se incluyen en las nominaciones. Y lo cierto es que la serie protagonizada por Kevin Spacey lo merecía.



El dilema de elegir a los mejores actores en la categoría de drama

Jeff Daniels por ‘The Newsroom’ y Kevin Spacey por ‘House of Cards’ se unen a una lista de nominados veteranos. Repiten dos clásicos de esta lista como son los grandeson Bryan Cranston por ‘Breaking Bad’ o Jon Hamm por ‘Mad Men’.

En cuanto a los secundarios Aaron Paul puede llevarse su tercer Emmy por ‘Breaking Bad’ o también lo puede hacer su compañero de reparto Jonathan Banks. Este año se estrena en la lista Mandy Patinkin por su papel de Saul en ‘Homeland’ y Peter Dicklage también opta a la estatuilla por su espectacular interpretación de Tyrion Lannister en ‘Juego de Tronos’, por el que ya ganó el Emmy en 2011.



Mayor sorpresa se ha producido en las categorías de actrices dramáticas. Muy llamativas han sido las nominaciones de dos series de calidad dudosa: Kerry Washington por ‘Scandal’ (Shonda Rhimes estará dando saltos de alegría) y Connie Briton, que ya consiguió nominación en los Globos de Oro, por ‘Nashville’.



Por primera vez desde que empezó ‘The Good Wife’ Julianna Marguiles se cae de la lista de nominadas. Claire Danes, ganadora del año pasado por ‘Homeland’, repite nominación y Elisabeth Moss vuelve a ser la eterna nominada por su papel de Peggy Olson en ‘Mad Men’. Sin duda también es merecida la nominación de Robin Wright por ‘House of Cards’.



En la categoría de actrices de reparto se ha producido una gran incorporación: Emilia Clarke, Khalessi en ‘Juego de Tronos’, que recibe su primera nominación en unos premios Emmy. Pero lo tiene difícil ya que Maggie Smith, ganadora del año pasado, vuelve a estar nominada por ‘Downton Abbey’. También repiten Chirstine Baranski por ‘The Good Wife’ y Anna Gunn por ‘Breaking Bad’.



Continuismo en las nominaciones de comedia



El año pasado ‘Modern Family’ se llevó su tercer Emmy consecutivo como mejor comedia y opta a una cuarta estatuilla para esta edición. Tiene rivales fuertes como ‘Louie’, adorada por la crítica, ’30 Rock’, que se presenta a las nominaciones con su temporada final y ‘The Big Bang Theory’, la serie más vista en Estados Unidos. ‘Girls’ y ‘Veep’, ambas de HBO, también están en la pugna.



Es probable que Alec Baldwin vuelva a repetir como mejor actor de comedia pro ’30 Rock’, serie por la que ya tiene dos estatuillas. También tiene muchas posibilidades Luois CK por ‘Louie’ y Jim Parsons, que tiene dos Emmy por ‘The Big Bang Theory’, también puede ser el elegido.



En los secundarios repiten los tres actores masculinos de ‘Modern Family’, ganadores de los tres últimos años y probablemente lo hagan por una cuarta ediciónvez consecutiva. Aunque, quién sabe, quizás Adam Driver gane por su papel en ‘Girls’.



Gran competencia entre las actrices cómicas. El año pasado ganó Julia Louis-Dreyfus por ‘Veep’ y este año vuelve a repetir nominación. El resto de nominadas son igual de potentes, como Laura Dern por la cancelada ‘Enlightened’, Edie Falco (‘Nurse Jackie’) o la archi nominada y ganadora Tina Fey por ’30 Rock’.



En las secundarias Julie Bowen vuelve a optar a la estatuilla que ha ganado dos veces. Repite nominación su compañera de reparto Sofia Vergara por ‘Modern Family’. También vuelve a estar nominadas Merrit Wever (‘Nurse Jackie’) y regresan a la lista de candidatas Jane Lynch por ‘Glee’ y Jane Krakowski por ’30 Rock’.



TV Movies y miniseries: ‘American Horror Story’ versus ‘Behind The Candelabra’



En las nominaciones de TV Movies y Miniseries hay una lucha entre ‘American Horror Story’ y ‘Behind The Candelabra’, tv movie de HBO que seguro ganará unos cuantos de los Emmy a los que opta.



‘American Horror Story’ consigue múltiples nominaciones en su reparto: Jessica Lange, Sarah Paulson, Zachary Quinto y James Cromwell.



También consiguen nominación tres de los actores de ‘Behind The Candelabra’: los oscarizados Matt Damon y Michael Douglas y también Scott Bakula.



La mayor curiosidad viene de la mano de Elisabeth Moss que está nominada por la miniserie ‘Top of the Lake’ y a su vez está nominada como mejor actriz dramática por ‘Mad Men’. Puede que gane dos estatuillas, tan sólo una o puede que por el contrario se vaya a casa con las manos vacías.



Puedes consultar la lista completa de nominados en este enlace.