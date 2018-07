Nominaciones a los Emmy: continuismo en todas las categorías con alfombra roja para 'True Detective' y 'Orange is The New Black'

Drama



Este año las categorías dramáticas vienen con un nivel de competición altísimo con grandísimas series que son, además, muy diferentes entre sí. Se trata del premio más jugoso y será difícil dilucidar qué serie merece llevarse el título de mejor drama.



¿Premiarán los académicos la temporada final de ‘Breaking Bad’ o se dejarán seducir por la ola de halagos de ‘True Detective’? Teniendo en cuenta la pasión que despiertan ambas resulta difícil que ‘Game of Thrones’, ‘Mad Men’ o incluso ‘House of Cards’ logre quitarle el premio. Por no hablar de ‘Downton Abbey’ que ante semejante lucha no tiene opción de ganar.



En los actores dramáticos repiten cuatro de ellos: Bryan Cranston, Jeff Daniels, Jon Hamm y Kevin Spacey. Se unen, como no podía ser de otra forma, Matthew McConaughey y Woody Harrelson. Y el duelo queda reducido a dos grandes: Bryan Cranston y Matthew McConaughey.



En cuanto a las actrices, Julianna Margullies vuelve a estar nominada por ‘The Good Wife’, tras un año incomprensible de ausencia en esta categoría. La que vuelve a estar nominada, para gusto de unos y horror otros, es Kerry Washington por su interpretación en ‘Scandal’. También repiten Robin Wright y Claire Danes. La incorporación de este año se va para ‘Masters of Sex’ con la merecida nominación de Lizzie Caplan (Virginia).



En los secundarios masculinos también hay un fuerte continuismo y repiten cuatro de los seis nominados: Aaron Paul (ganador del año pasado y gran favorito de esta edición), Jim Carter (‘Downton Abbey’), Peter Dinklage (‘Juego de Tronos) y Mandy Patinkin por ‘Homeland’. A la pugna de este año se unen Josh Charles por su brillante interpretación en la quinta temporada de ‘The Good Wife’ y Jon Voight por ‘Ray Donovan’.



En las actrices también repiten Anna Gunn (‘Breaking Bad’), Maggie Smith, Christina Hendricks y Christine Baranksi (‘The Good Wife). La que sale de la lista es Emilia Clarke, aunque por primera vez nominan a su compañera de reparto Lena Headey por su papel de Cersei Lannister.

Comedia



En comedia, a falta de propuestas nuevas, se mantienen los pesos pesados: repiten las obligadas ‘The Big Bang Theory’, ‘Modern Family’, ‘Louis’ y ‘Veep’. Las nuevas nominadas son dos comedias que poco tienen que ver la una con la otra: ‘Veep’ (HBO) y ‘Orange is the new black’ (Netflix). ‘Modern Family’ ha ganado cuatro Emmys consecutivos en sus cuatro primeras temporadas, ¿será desbancada por la alabadísima ‘Louie’ o por la serie del momento ‘Orange is The New Black?



En los actores por fin se ha puesto fin a una injusticia histórica: que ningún actor de ‘Shameless’ estuviese nominado. Lo han conseguido gracias al cambio de categoría, ya que la serie de Showtime concursaba en drama y este año competirá en las categorías de comedia. De este modo William H. Macy ha sido nominado, aunque es más que probable que el premio vaya para Louis CK o para el ganador del año pasado: Jim Parsons.



En cuanto a las actrices repiten cuatro de ellas: Lena Dunham, Edie Falco, Julia Louis-Dreyfus y Amy Poehler. Este año se incorporan Taylor Schilling por ‘Orange is The New Black’ y Melissa McCarthy por ‘Mike & Molly’. En los secundarios destacan las nominaciones de Andre Braugher por ‘Brooklyn Nine-Nine’. En las actrices de reparto aplaudimos la inclusión de Kate Mulgrew por su inmenso papel de Red en ‘Orange is The New Black’.



TV Movies y miniseries



Este año la Academia de televisión ha decidido no mezclar tv movies y miniseries y ha creado categorías diferentes para cada formato, mientras que en actores y actrices comparten la misma categoría.



Así encontramos nominaciones para ‘American Horror Story: Coven’ y para cinco de sus actrices, incluidas Jessica Lange y Sarah Paulson. Se ha hecho justicia con ‘Fargo’ y la miniserie de FX consigue nominación como mejor miniserie (premio que merece ganar) y cuatro nominaciones para sus actores principales.



Por supuesto ‘The Normal Heart’, de Ryan Murphy obtiene el reconocimiento esperado. Mejor TV movie y nada menos que seis actores nominados, Julia Roberts incluida.



En esta categoría es donde se dan las mayores extrañezas de los Emmy. Por este motivo ‘Treme’ aparece como miniserie y un episodio de ‘Sherlock’ es considerado una TV movie.