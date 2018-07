'New Girl': la comedia que no termina de enganchar

Los seguidores de la serie pueden estar muy tranquilos, aún queda 'New Girl' para rato. FOX ha decidido renovar la sitcom por una tercera temporada y lo hace con dos meses de antelación con respecto a los upfronts de mayo, lo que sin duda demuestra la confianza ciega de la cadena en la serie.



¿La clave de la renovación? El público joven. La serie apenas supera los 4 millones de espectadores (cifra que para cualquier otra serie supondría cancelación segura), pero en demográficos 'New Girl' consigue marcas más que aceptables y anota 2 puntos de media en este sector de la audiencia.



Aun así es una comedia que no termina de enganchar, que no termina de gustar del todo. Es cierto que Zooey Deschanel está más que graciosa en su papel de Jess y que su atracción sexual no resuelta con Nick funciona muy bien. También tenemos a Schmidt, el personaje mejor construido de la serie y el que ofrece los momentos más cómicos. Por su parte, Winston (el tercer compañero) y Cece (la amiga buenorra) fluctúan por la serie sin demasiado éxito y sin dejar impronta en el espectador.



Lo malo de las series tan personalistas, en este caso Zooey Deschanel/Jess, es que tienes que tener una munición cómica muy potente para que la serie no se desinfle. Y el personaje de Jess es bueno, sí, pero no es extraordinario. En algunos capítulos da la impresión de que lo que dice ya lo dicho antes y que lo que hace ya lo ha hecho antes.



Es cierto que Schmidt y Nick son los que provocan las carcajadas, pero no es suficiente para que una serie funcione. Las comedias, las buenas comedias son redondas, todos los personajes resultan imprescindibles y cada uno de ellos aporta al conjunto ('Friends' o 'How I Met Your Mother'). 'New Girl' se queda a medias, con capítulos buenos, otros mediocres y algunos directamente aburridos.



A pesar de todo 'New Girl' se deja ver, pero desaprovecha el potencial que tiene para situarse en una consciente mediocridad. Es divertida, pero no hilarante, tiene buenos diálogos pero no son excelentes. Es la mejor sitcom de FOX del momento, pero no pasará a la historia. Mientras tanto, siempre nos quedarán las caras de Jess, las torpezas de Nick o las legendarias frases de Schmidt.