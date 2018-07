'New Girl' o '2 Broke Girls', ¿con cuál te quedas?

'New Girl': buenas intenciones con desigual resultado

Que Zoey Deschanel es una actriz nacida para la comedia es innegable, y que la serie sustenta gran parte de su peso sobre los hombres de la joven actriz y cantante tampoco es un secreto. La 'sitcom' comenzó muy potente, con un piloto extraordinario y unos gags que te hacían reír al instante.



Con el paso de los capítulos la serie se ha ido desdibujando y hay demasiados capítulos que suenan a "esto ya lo he visto antes" y otros episodios excesivamente lentos, que no favorecen en nada el ritmo de la serie. Aun así sigue teniendo momentos brillantes, sobre todo los que provienen de Schmidt y Nick, y no tanto de Winston (el personaje más prescindible de la serie y quizás por eso hasta entrañable).



La segunda temporada de 'New Girl' ha registrado una media de 4,5 millones de espectadores, una cifra que supondría cancelación segura en otra cadena. A pesar de esta baja cifra, la serie anota una marca excelente en demográficos (público de 18 a 49 años) y lidera ampliamente sobre otras comedias de la competencia.



A pesar de que la audiencia no sea muy elevada, 'New Girl' es una serie más que rentable para FOX y por este motivo ha decidido renovarla por una tercera temporada y además, ha anunciado, que será la serie elegida para emitirse después del partido Super Bowl (el acontecimiento que más espectadores reúne en Estados Unidos). Así que de momento tenemos Jessica Day para rato.



'2 Broke Girls': de vuelta a la sitcom de los 90

Está claro que '2 Broke Girls' no será recordada en los libros de historia de la televisión ni tampoco gozará de un gran palmarés en las entregas de premios. Pero hay algo que no le podrá arrebatar nadie: el buen rato que pasas con un capítulo de una de las sitcoms estrella de CBS.



Max y Caroline se han convertido en nuestras camareras favoritas, y eso incluye aceptar una amplia gama de chistes verdes, comentarios y bromas que se repiten una y otra vez, risas enlatadas y realización multicámara. En principio parecen características que harían fracasar a cualquier serie, pero '2 Broke Girls' ha concluido una segunda temporada con una audiencia fuerte y con una renovación por una tercera temporada que nadie dudaba.



Lo que funciona no hay que cambiarlo. Esta parece ser la máxima de los guionistas de '2 Broke Girls', que nos brindan los mismos chistes capítulo tras capítulo. Y el espectador los recibe con los brazos abiertos (sobre todo si provienen de Max, que ha revelado a Kat Dennings como una gran actriz cómica).



En el capítulo final de la segunda temporada no hemos con la aparición de Martha Stewart, pero hemos despedido a las dos chicas con un nuevo negocio de cupcakes. Esperemos que esta vez no se arruinen en el intento. ¿O es precisamente eso lo que queremos?