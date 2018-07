'New Girl' y '2 Broke Girls': la cara y la cruz de las comedias de estreno

'2 Broke Girls' (CBS)

Cuando lees que una serie está co-creada por Michael Patrick King ('Sexo en Nueva York') tus expectativas cuando saca una nueva serie al mercado son altas. Pero una vez vistos unos cuantos capítulos (todos son iguales) de '2 Broke Girls' llegas a la conclusión de que se trata de una serie plana, con gags repetitivos, y que una vez vistos un par de episodios, vistos todos.



La historia de la serie se centra en Max, atrevida y sin dinero, y Caroline, una pija cuyo padre acaba de entrar en la cárcel por estafa y tiene que ponerse a trabajar como camarera en la cafetería dónde Max lleva unos cuantos años. Además de trabajo comparten piso y entre las dos surge una relación de amistad que se basa en la teoría de los polos opuestos. Para salir de la ruina económica que padecen deciden ahorrar para abrir su propio negocio.



Hay series peores, está claro, pero esta nueva comedia no aporta nada que no hayamos visto en otras muchas series bastante mejores. Aún así la audiencia ha caído rendida a sus pies y es uno de los estrenos más potentes del año. Una media de 11,5 millones de espectadores y más de 4 puntos de rating en los demográficos le han bastado para recibir el encargo de una temporada completa de 22 episodios. En nuestro país el canal TNT emitirá la serie como 'Dos chicas sin blanca'.



'New Girl' (FOX)

Era una de las series que más expectación crearon en los pasados upfronts de mayo. Tener a Zooey Deschanel como protagonista era un reclamo promocional de primera. Y ha funcionado. La serie arrasó en su estreno y se ha convertido, en los tres capítulos emitidos hasta ahora, en la primera opción de la noche de los martes en el sector demográfico de 18 a 49 años, superando incluso a la todopoderosa 'Glee'.



La historia es sencilla: Jess, abandonada cruelmente por su novio, se va a vivir con tres chicos a un piso compartido. Pero lejos de ser una chica convencional Jess es una auténtica freak: le gusta cantar todo el día, no se viste de forma femenina, y no tiene miedo de hacer el ridículo. Sus compañeros, que al principio se lamentan de haberla elegido como compañera, empiezan a cogerle cariño poco a poco.



Zooey Deschanel se come a la cámara y consigue hacer cómplice al espectador desde el primer minuto. Ofrece un amplio catálogo de gestos y muecas que se han convertido en marca del personaje desde el piloto. Gran parte del éxito de la serie se debe a ella, una de las mejores actrices jóvenes del momento.



Está claro que 'New Girl' no ha revolucionado el género de la sitcom pero desde luego ofrece algo fresco, distinto y que se aleja de las formas clásica que ya hemos visto mil veces. Es una de las propuestas de ficción más originales de este año y ya ostenta el honor de haberse convertido en la primera serie que recibe el encargo de una temporada completa compuesta por 24 capítulos.



Aquí está el ejemplo más claro de que una idea sencilla no tiene porque derivar en una serie cutre. En el caso de '2 Broke Girls' la trama general se queda incompleta a medio camino, mientras que en 'New Girl' le han dado una vuelta de tuerca al humor que solemos ver en televisión. Las dos disfrutan de índices de audiencia muy altos, pero sólo una de ellas será recordada.