Número de Serie

ABC: un desastre de temporada

La cadena del alfabeto ha sido la número uno en cuanto a cancelaciones se refiere. Diez series no volverán el año que viene, de las cuales 6 eran estrenos de los pasados upfronts: ‘Agent Carter’, ‘Blood & Oil’, ‘The Family’, ‘The Muppets’, ‘Of Kings and Prophets’ y ‘Wicked City’.



De las veteranas la que más ha sorprendido, aunque era más que evidente tras las últimas noticias, ha sido ‘Castle’ que ha dicho adiós después de 8 temporadas, 173 episodios y polémica en el set de rodaje. También han dicho adiós ‘Galavant’ y ‘Rookie Blue’.



La gran despedida viene de la mano que ‘Nashville’, que sin buena audiencia desde prácticamente su estreno, ha aguantado estoicamente cuatro temporadas gracias a su reducidísima pero imbatible comunidad de fans.



Una gran y muy buen sorpresa ha sido la renovación de la antología ‘American Crime’ que tras una segunda temporada arriesgada y brillante merecía una nueva oportunidad.



CBS: cancelaciones, las justas

Una temporada extraordinaria. Así puede resumirse la temporada 2015/2016 en la network que ostenta el liderazgo desde hace años.



De forma oficial las únicas cancelaciones propiamente dichas han sido la ya olvidada ‘Angel from Hell’ y ‘CSI: Cyber’, la última superviviente de la que en su momento fue una todopoderosa franquicia televisiva. Técnicamente ‘Supergirl’ ha sido cancelada, aunque la veremos en The CW en 2016/2017. ‘Extant’ y ‘Under the Dome’, dos series menores y estivales, tampoco regresarán a CBS.



CBS aún tiene varias ficciones pendientes de renovación o cancelación: ‘Rush Hour’, ‘Code Black’, ‘Limitless’, ‘Criminal Minds: Beyond Borders’ y ‘The Odd Couple’.



NBC: de nuevo, el desastre

Un buen grupo de series no regresarán la próxima temporada a la cadena del pavo real. Algunas de ellas eran más que obvias como ‘Best Time Ever with Neil Patrick Harris’, ‘Crowded’, ‘Game of Silence’, ‘Heartbeat’, ‘Heroes Reborn’, ‘The Player’, ‘Telenovela’ o ‘Undateable’.



La que ha luchado hasta el último minuto ha sido ‘The Mysteries of Laura’, que tras dos temporadas en antena se despide de los espectadores con un final de serie más o menos cerrado.



La renovación del año pasado ya se produjo in extremis y este año no había motivos para continuar con una serie que nunca terminó de enganchar a la audiencia. Sin confirmar, pero cancelada de facto está ‘You, Me and the Apocalypse’, mientras que la sorpresa ha recaído en la renovación de ‘The Carmichael Show’.



FOX: otra temporada irrelevante

El problema de FOX se repite: ni grandes éxitos ni grandes fracasos (a excepción de ‘Empire’, que también ha empezado a mostrar síntomas de agotamiento). Todas las cancelaciones de la network han sido estrenos de la temporada 2015/2016: ‘Bordertown’, ‘Cooper Barrett’s Guide to Surviving Life’, ‘Grandfathered’, ‘The Grinder’, ‘Second Chance’ y ‘Minority Report’.



Por la mínima se han salvado dos veteranas: ‘Sleepy Hollow’ (tendrá cuarta temporada) y ‘Family Guy’, que estrenará su 15ª temporada en 2016/2017.



The CW: una cancelación que no mancha una buena temporada

Hace tiempo que la cadena juvenil renovó en masa casi todo su catálogo seriéfilo. Solo faltaba conocer el destino de ‘Containment’, que finalmente ha sido cancelada. La cadena ha cerrado la temporada 2015/2016 con ‘Flash’ como la joya de su corona y con ‘Arrow’ como el segundo plato fuerte de la network.



Además, ahora la cadena albergará la emisión de ‘Supergirl’ en 2016/2017, que es donde tenía que haberse estrenado en un principio y en la que duplicará el éxito que ha tenido en CBS.