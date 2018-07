Las networks cancelan 28 series de la temporada 2014/2015

ABC: menos cancelaciones de las merecidas

La cadena propiedad de Disney ha sido benévola y solo ha dado carpetazo a 6 ficciones de su más que mediocre temporada. ABC ha cancelado los estrenos ‘Cristella’, ‘Forever’, ‘Manhattan Love Story’, ‘Selfie’ y las veteranas ‘Revenge’ y ‘Resurrection’.



A pesar de que no han registrado buenos datos de audiencia, al menos en espectadores totales o en sector demográfico de 18 a 49 años, la cadena ha renovado, por diferentes motivos, las novedades ‘American Crime’, ‘Galavant’, ‘Agent Carter’, ‘Secrets & Lies’ y ‘Fresh Off The Boat’. También han tenido muchísima suerte ‘Agents of S.H.I.E.L.D.’ y ‘Nashville’, ambas a la baja y que en muchas quinielas se las daba por canceladas.



Clarísimas estaban las renovaciones de ‘Castle’, ‘Once Upon a Time’, ‘The Middle’, ‘The Goldbergs’, ‘Grey’s Anatomy’, ‘Scandal’ y ‘Modern Family’. Sus dos grandes estrenos del año, ‘How To Get Away With Murder’ y ‘Black-Ish’ también tendrán segunda temporada.



CBS: líder una temporada más

Del amplísimo catálogo de series de CBS solo desparecerán 5 durante la próxima temporada: ‘The Millers’, ‘The McCarthys’, ‘Battle Creek’, ‘CSI’ (que concluirá definitivamente el año que viene con una TV movie) y ‘Stalker’. Por el contrario, han renovado el resto de sus estrenos como ‘The Odd Couple’, ‘CSI: Cyber’, ‘Madam Secretary’, ‘Scorpion’ y ‘NCIS: New Orleans’.



El resto de su largo catálogo de series tendrá segunda temporada, incluida ‘The Good Wife’, el resto de sitcoms y las ficciones de la franquicia NCIS, el nuevo CSI de la cadena.



FOX se salva gracias a ‘Empire’

Después de dos años consecutivos muy malos, FOX ha roto su mala racha con el pelotazo televisivo del año, ‘Empire’, renovadísima por una segunda temporada. A este listado se unen los estrenos ‘Gotham’, ‘The Last Man on Earth’ y las veteranas ‘Family Guy’, ‘The Simpsons’, ‘Brooklyn Nine-Nine’, ‘Sleepy Hollow’, ‘New Girl’, ‘Bob’s Burger’ y ‘Bones’.



Por el contrario, la cadena cancela ‘The Mindy Project’ (rescatada por la plataforma Hulu), ‘The Following’, ‘Backstrom’, ‘Weird Loners’, ‘Red Band Society’, ‘Gracepoint’ y Mulaney’. Todas con datos catastróficos y todas cancelaciones previsibles.



NBC: la cadena con más cancelaciones

Un total de 8 series desaparecerán de la parrilla de la cadena del pavo real: ‘A to Z’, ‘Bad Judge’, ‘Constantine’, ‘Allegiance’, ‘One Big Happy’, ‘Marry Me’, ‘About a Boy’ y ‘State of Affairs’. 5 de ellas son novedades de 2014/2015.



Por sorpresa ha renovado el estreno ‘The Mysteries of Laura’, que tendrá segunda temporada. También han recibido el encargo de una temporada adicional ‘The Night Shift’, ‘Undateable’, ‘Grimm’, ‘Chicago Fire’, ‘Law & Order: SVU’, ‘Chicago PD’ y ‘The Blacklist’.



The CW despide una gran temporada

Tal y como adivinaban todas las quinielas, la cadena joven ha salido del abismo en el que se encontraba hace un lustro y hoy es una cadena relativamente rentable en la que todos sus propuestas tienen éxito en mayor o menor medida.



Así las cosas, The CW solo cancela ‘Hart of Dixie’ y la recién estrenada ‘The Messengers’. En el lado contrario, renuevan los estrenos ‘iZombie’, ‘Jane The Virgin’ y la ficción más vista de la cadena, ‘The Flash’.También tendrán una temporada más las veteranas ‘Arrow’, ‘Supernatural’, ‘The Vampire Diaries’, ‘The Originals’, ‘The 100’ y ‘Reign’.