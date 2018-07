Netflix da una lección con ‘House of Cards’ y ‘Orange Is The New Black’, dos de las mejores series del año

Hace una década HBO reinaba a sus anchas como las cadenas de cable líder en cuanto a series de televisión arriesgadas y diferentes. Poco después intentó hacerle sombra, sin éxito, Showtime y no fue hasta la irrupción de AMC con series como ‘Mad Men’ o ‘Breaking Bad’ cuando el liderazgo de calidad de HBO se vio realmente amenazado. Una situación que se ha complicado aún más con los dos grandes aciertos de la plataforma Netflix: ‘House of Cards’ y ‘Orange Is the New Black’.



Las dos series, muy diferentes entre sí, han conseguido en un tiempo récord que todo el mundo hable de ellas. De hecho, ‘House of Cards’ ha ido más allá y ha provocado que la Academia de Televisión incluya, por primera vez, series de las plataformas de vídeo bajo demanda en las nominaciones de los premios Emmy, donde la serie protagonizada por Kevin Spacey aspira a premios tan importantes como mejor drama, actor, actriz y mejor dirección, entre otros.



‘House of Cards’ es un remake de una miniserie homónima de la BBC y ha aterrizado en la televisión americana con un equipo de primera. Los dos primeros capítulos están dirigidos por David Fincher (‘La red social’) y en el guión está firmado por Beau Willimon (guionista de ‘Los idus de Marzo’). La serie se centra en Washington, el corazón político de Estados Unidos, y en Frank Underwood (Spacey), congresista por el partido demócrata, como protagonista. Sin escrúpulos, manipulador, ambiguo y con un toque psicópata. Así es Frank Underwood, al que no le tiembla el pulso para el Capitolio de los Estados Unidos y la Casa Blanca le baile el agua.



‘House of Cards’ es una de las ficciones más estimulantes del año. Un interesante híbrido entre drama y trhiller político con un guión de alto nivel y una dirección que te engancha desde el principio. Indiscutiblemente, una de las series del año.



La originalidad de ‘Orange is The New Black’



A ‘Orange is The New Black’, que se estrenó el pasado julio, no le ha dado tiempo a competir en las nominaciones a los Emmy (quizás en 2014 los académicos la tengan en cuenta), pero tampoco le ha hecho falta. Las redes sociales se han rendido a los pies de la serie firmada por Jenji Kohan (creadora de ‘Weeds’) que ha orquestado una original ficción basada en la autobiografía de Piper Kerman, que pasó 15 meses en una prisión federal de mujeres.



La serie es una curiosa mezcla de humor negro y drama que crea una adicción instantánea, convirtiéndose en una de las ficciones con más éxito del año. Tanto, que Netflix decidió renovarla por una segunda temporada antes de su estreno. Sin lugar a dudas es una de las must watch de la temporada.



No será la mejor serie de la historia, pero sí una de las más originales en cuanto a su planteamiento y desarrollo. Y aunque no sea la serie mejor dirigida ni mejor escrita de la historia, sí es que una de las más entretenidas. Si empiezas con ‘Orange Is The New Black’ no podrás parar.