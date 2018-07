La música está por encima de todo en la tercera temporada de 'Glee'

Lo que ha vuelto a quedar claro es que la producción musical en 'Glee' es de primer nivel. Todos los números del inicio de temporada han sido espectaculares, especialmente los grupales. Con la media, casi exacta, de cinco canciones por capítulo volvimos a disfrutar de un sonido y una puesta en escena perfectamente sincronizados. Destacan, sobre todo, dos actuaciones: la última de los chicos de New Directions con la canción "You Can't Stop the Beat", del musical Hairspray y que supone una declaración de intenciones para la actual temporada. Tampoco podemos dejar atrás la magnífica actuación de los miembros de la escuela de Arte NYADA, a la que aspiran a entrar Kurt y Rachel.



El coro, al borde de la destrucción

Como viene siendo habitual, y para mantenerse fieles a la esencia de la serie, el coro de New Directions está al borde del abismo. Sue Sylvester (Jane Lynch) ha emprendido su carrera política y ha descubierto de qué forma puede subir en las encuestas y ganar: eliminará los programas artísticos en las escuelas públicas. Una trama brillante y que se adapta fielmente al cruel espíritu de Sue. Volvemos así al origen de la serie en una enésima vuelta de tuerca entre el bien, representado por el Glee club, y el mal, encabezado por Sue y su ejército de Cheerios.



Para los protagonistas todo ha cambiado. Quinn se ha vuelto punk y ha abandonado su pose de chica perfecta. A Santana la expulsan del coro por su demostrada fidelidad a Sue. Blaine se une a New Directions, mientras que Kurt y Rachel sueñan con estudiar en Nueva York cuando terminen el instituto. Está claro que los giros van muy encaminados hacia el final de la temporada tres, cuando muchos miembros del cast original sean sustituidos por otros actores que irán asomando la cabeza a lo largo de los próximos capítulos.



En cuanto a Will Schuester, director del coro, se ha producido un cambio muy llamativo. El idealista profesor ha excluido por primera vez a una alumna por no tener habilidades artísticas. La chica en cuestión se llama Sugar Motta, un nombre con demasiada personalidad para que no vuelva a aparecer por la serie. Todos sabemos que Will entrará en razón y que volverá a su política anterior, no rechazar a nadie del coro, a pesar que no tener el más mínimo sentido del ritmo. Un cambio de actitud se ha producido por las ganas que tiene de ganar el campeonato Nacional, que durante dos años se le ha atragantado.



Otra de las novedades de esta nueva temporada es la incipiente relación entre Will y Emma. El trastorno obsesivo compulsivo que padece la pelirroja no tardará mucho en hacer mella en la pareja, que seguro que pasará por multitud de altibajos a lo largo de la temporada. Aún así hacen mucha gracia juntos. La escena de ambos durante el desayuno al estilo años 50 saca una sonrisa a cualquiera.



'Glee' ha vuelto como mejor sabe, con una gran producción musical, relaciones de amor y odio por los pasillos del McKinley High School y una dosis de humor ácido que encabeza el gran personaje de Sue Sylvester. Tan criticada como alabada la serie musical de referencia en los últimos años ha vuelto a demostrar que está en plena forma. Ahora llegarán capítulos especiales, dedicados a un solo artista, estrellas invitadas… y mientras los espectadores disfrutamos con una serie única en su especie. Al menos de momento.