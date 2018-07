'Modern Family' se mantiene fiel a sí misma en el estreno de la tercera temporada

Esta entrada triunfal le ha regalado a ABC su mejor noche de miércoles desde 2007. El canal propiedad de Disney tiene en 'Modern Family' su tesoro más preciado, ya que sus principales apuestas dramáticas llevan demasiado tiempo en pantalla y empiezan a acusar un notable cansancio, como el caso de 'Anatomía de Grey' y 'Mujeres Desesperadas'. Con la mayoría de los estrenos sobre la mesa ya se puede afirmar que la sitcom es la serie más vista del canal. Dada su calidad, es lo mínimo que podía ocurrir.



Doble capítulo, doble acierto

Este año las networks se han apuntado a la doble Season Premiere en sitcoms, una técnica normalmente reservada para los dramas de 40 minutos. En esta temporada ABC decidió lanzar la casa por la ventana y programó un doble capítulo de 'Modern Family' en el que el primero estaba rodado en exteriores la mayor parte y el otro cumplía el esquema básico de las anteriores temporadas.



En el primero de ellos, las tres familias se van de vacaciones a un rancho situado en la zona oeste en el país. Y de nuevo volvemos a ver que la fórmula funciona: Phill trata de ganarse el respeto de su suegro Jay, que lo infravalora constantemente. Claire continúa siendo una mandamás mientras que Cameron y Mitch siguen teniendo diferencias de pareja. Por su parte Gloria, a pesar la diferencia de edad y su poderoso físico, continúa enamorada del patriarca de la familia, Jay.



Es lo mismo que llevan contando desde el piloto, pero siempre le dan la vuelta, siempre hay una tuerca más que apretar. En este aspecto, 'Modern Family' supone todo un manual de referencia sobre cómo es un buen guión de sitcom, pero también aporta su propio universo y un sentido del humor diseñado para todo tipo de público. Su secreto es, sobre todo, una compleja sencillez.



Lo que funciona no se toca y por eso durante lo que queda de temporada, asistiremos al mismo tipo de conflictos entre las diferentes parejas y también entre ellas y otros miembros de la familia. Los hijos, además, suponen un apoyo de lujo para el desarrollo de ciertas tramas. Si hay alguna serie en la que el espectador no se sentirá defraudado es, con toda seguridad, 'Modern Family'.



Los merecidos Emmy

En 2010 consiguió el premio a Mejor Comedia y en 2011 lo ha vuelto a conseguir. El año pasado también Eric Stonestreet, que interpreta a Cameron, fue elegido el mejor actor de reparto en comedia. Este año, el turno ha sido para Ty Burrell y Julie Bowen, que interpretan a Phill Y Claire Dumphy. En la categoría de guión también ha ganado dos veces consecutivas. Y esto sin contar otros muchos premios menores que ha ganado, como el Emmy a mejor casting.



No es casualidad que la serie tenga a la Academia rendida a sus pies. También tiene al público en su bolsillo y a la crítica encandilada. Con tan sólo 20 minutos 'Modern Family' consigue no sólo hacernos reír, sino que cada vez empatizamos más y mejor con unos personajes en apariencia sencillos, arquetípicos casi, pero que si miras dos veces encuentras un realismo muy poco desarrollado en comedia. El éxito de audiencia nos asegura serie para rato. Que no pare la risa.