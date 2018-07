10. ‘Please Like Me’ (ABC 2). La ficción australiana, inidie y entrañable, ha sabido contar, a través de un irónico sentido del humor, cómo es la vida de un gay en plena veintena. A través de situaciones costumbristas y con interpretaciones absolutamente creíbles y naturales, es una serie que merece estar entre lo mejor de lo mejor. Josh Tomas, su creador y actor protagonista, no ha podido dar más en la diana.



09. ‘Girls’ (HBO). Por más que muchos se obcequen en denostarla, la serie de Lena Dunham sigue siendo un referente de la televisión actual. No hay otra ficción que se asemeje al estilo de ‘Girls’ y la cuarta temporada supo jugar con las tramas y ofrecer algo distinto. ‘Girls’ es, con sus cosas buenas y malas’, un must watch.



08. ‘Mr. Robot’ (Usa Network). Quizás no sea tan buena como indican algunos rankings, pero aunque no sea la primera serie de 2015 sí que ha sido una de las más originales y ambiciosas. Más sólida al comienzo que al final de su primera temporada, es indudable que la serie le ha otorgado al canal Usa Network un prestigio que no tenía hasta ahora.



07. ‘Better Call Saul’ (AMC). Tenía muy difícil rendir un homenaje a ‘Breaking Bad’ y al mismo tiempo tener personalidad seriéfila propia. El spin-off ha logrado combinar el espíritu de la ficción protagonizada por Walter White y al mismo tiempo crear su propio estilo. La perfección interpretativa de Bob Odenkirk es innegable.



06. ‘Show Me a Hero’ (HBO). Absolutamente imprescindible. Seis episodios componen esta miniserie de David Simon (‘The Wire’) basada en hechos reales ocurridos en un pequeño municipio cercano a Nueva York. Si Oscar Isaac, su protagonista, no recibe el Emmy a mejor actor de miniserie será una completa injusticia.



05. ‘House of Cards’ (Netflix). Desde el principio ha sido una serie que ha ido creciendo a medida que pasaban los capítulos, pero lo de la tercera temporada ha sido, sencillamente, espectacular. El tándem Underwood lo ha dado todo y hemos asistido atónitos a cómo el matrimonio más perverso de la televisión dirige el mundo desde la Casa Blanca.



04. ‘Homeland’ (Showtime). Si has pasado de la tercera temporada y le otorgaste de nuevo tu confianza, es imposible que se la vayas a retirar a estas alturas. La serie, que en su quinta temporada, ha estado de plena actualidad, ha sabido reinventarse por completo y ofrecer un relato actual del terrorismo yihadista sin descuidar por un segundo su vibrante espectáculo televisivo. Claire Danes como siempre, arrolladora.



03. ‘The Affair’ (Showtime). La segunda temporada ha sido toda una revolución en una serie cuyos cuatro personajes principales han tenido un arco y un desarrollo perfectos. La infidelidad de Noah y Allison ha dado de sí doce episodios muy intensos. Adictiva como pocas, ‘The Affair’ merece entrar en la puerta grande de lo mejor del año.



02. ‘The Leftovers’ (HBO). Nunca una serie había pasado de ser tan criticada a ser una ficción de la que todos hablan. Solo por su octavo capítulo, International Assassin, ha demostrado la potencia de su discurso y lo que es capaz de conseguir. La aclamación unánime de los espectadores ha tenido como resultado una tercera y última temporada que se estrenará en 2016.



01. ‘Mad Men’ (AMC). Ninguna serie de este año ha llegado al nivel de perfección alcanzado por ‘Mad Men’ en su impecable Series Finale. El final de Don Draper, cargado de simbolismo y emoción, fue redondo al 100% y sin una sola pega. El legado de ‘Mad Men’, muy difícil de superar, solo se apreciará en su totalidad con el tiempo, y no solo será la mejor serie de este año sino una de las grandes ficciones en la historia de la televisión.