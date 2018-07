Los 10 mejores personajes LGBT

1. Callie Torres (‘Anatomía de Grey’). La traumatóloga de la factoría Shondaland fue la primera mujer que, en una serie en abierto, descubría su bisexualidad y comenzaba una nueva vida amorosa junto a la adorable doctora Robbins. Callie ha sido un ejemplo de normalización absoluta, demostrando que feminidad y homosexulidad no son incompatibles.



2. Pamela De Beaufort (‘True Blood’). Fue, es y será lo mejor de la serie de HBO. Su estilazo, sus profusos labios y su odio acérrimo hacia Sookie Stackhouse hicieron de ella el personaje favorito de los fans de la serie. Incluso en los momentos más ridículos de la ficción (que los ha tenido infinitos), ella siempre aportó mucho allá donde no había nada.



3. Ian Gallagher (‘Shameless’). Merece estar en este ranking por su capacidad para dar vida a un adolescente gay que no tiene absolutamente nada que ver con lo que habíamos visto hasta ahora. Ian es un gay subversivo, irreverente y enamorado de un delincuente de estilo macho alfa. Un personaje mucho más revolucionario de lo que parece a simple vista.



4. Andrew Van de Kamp (‘Mujeres Desesperadas’). Niño guapo, rico y gay. Así era Andrew, hijo de Bree, la más obsesiva, conservadora y perfecta de las desesperadas de ABC. El personaje fue el primer homosexual que no estaba interesado en musicales ni en la decoración del hogar, y cuya principal misión era hacerle la vida imposible a su madre, llegando a incluso a acostarse con su novio. Con el tiempo el personaje se descafeinó, pero al principio Andrew era malvadamente adorable.



5. Patrick Murray ('Looking'). Representa como nadie al gay urbano y actual, que tiene su móvil repleto de apps para conocer hombres y que vive en un apartamento junto a sus compañeros de pisos (también gays). Patrick es tan exasperante como adorable, pero es innegable su capacidad para emerger como un personaje absolutamente reconocible por todos nosotros.



6. Brian Kinney (‘Queer as folk’). Al contrario que ‘Looking’, ‘Queer as Folk’ fue una serie escorada hacia los estereotipos más clásicos sobre la comunidad LGBT, pero aun así sirvió para abrir un camino que han seguido otras ficciones del género. En este contexto, Brian Kinney fue el primer “galán” homosexual de una serie: soberbio, magnético y atractivo a rabiar. Un personaje inolvidable y de obligada presencia en este listado.



7. Maura Pfefferman (‘Transparent’). Maravillosa, necesaria, un personaje absolutamente adorable. Así es Maura, el personaje que nos ha cautivado a todos con su poderosa presencia en ‘Transparent’ y que resulta fundamental en el conjunto de personajes LGBT en la historia de la televisión. Es imposible no sentir empatía y cariño hacia un personaje tan bien construido, tan crudo y tan entrañable.



8. Sophia Burset (‘Orange Is The New Black’). Es claramente uno de los personajes más queridos de la serie. La actriz, Laverne Cox, ha sabido ganarse al público a base de una interpretación natural y alejada de cualquier tipo de estridencia. Su imponente portada en la revista TIME tiene dedicatoria doble: mitad para la actriz y mitad para Sophia, la peluquera de Litchfield a la que es imposible no adorar.



9. Kalinda Sharma (‘The Good Wife’). Nos ha brindado muchos de los mejores momentos de la serie. Con sus inseparables gafas de sol, su estilo macarra y su carácter pasivo agresivo, se ha movido en una eterna ambigüedad sexual, que la ha llevado a tener varios compañeros y compañeras de cama. Además, y de forma muy inteligente, la serie nunca la ha puesto bajo el yugo de ninguna etiqueta. Kalinda se representa solo a sí misma.



10. Macarena Ferreiro (‘Vis a Vis’). La protagonista de ‘Vis a Vis’ se ha ganado a pulso estar en el ranking de lo mejor de lo mejor entre los personajes LGBT. ¿Por qué? Por ser la primera gran protagonista lésbica en una serie nacional y por ser un auténtico revulsivo para la representación del colectivo en nuestro país. Macarena ha llegado para quedarse.