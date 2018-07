Los 9 mejores momentos de la sexta temporada de 'The Walking Dead'

¡Cuidado! Este post contiene spoilers del final de midseason de la serie



1. La secuencia de Glenn. Ha sido lo más comentado de la temporada. Sí, han jugado con la posibilidad de que Glenn hubiese muerto mientras los zombis devoraban sus órganos, pero no es menos cierto que con un segundo visionado de la escena, se sembraban sospechas más que evidentes de que iba a sobrevivir. Es la primera vez que la serie se permite una licencia así, llegando incluso a eliminar al actor Steven Yeun en los créditos del opening.



2. La escena postcréditos de la fall finale. Ojo porque algunos espectadores de ‘The Walking Dead’ no han visto una escena adicional en la que por fin se pronuncia el nombre que todos estábamos esperando: Negan. Los que han leído los cómics saben que se trata de unos de los grandes personajes, dejando al Gobernador a la altura de una mera anécdota. El personaje estará interpretado por Jeffrey Dean Morgan y estará muy presente en la segunda tanda de episodios.



3. El desfile de zombies. La premiere empezó en alto, con un espectacular ejército de zombis en un episodio de producción perfecta y que demostró lo versátil que puede ser ‘The Walking Dead’ para ofrecer terror y drama al mismo nivel.



4. Y por fin llegó el amor. Rick lo necesitaba, lo pedía a gritos y entonces apareció Jessie, la mujer a la que el líder libera de su marido maltratador. La historia de amor, ausente de cualquier tipo de ñoñez, encaja perfectamente en el discurso de la serie, que tenía a Rick como un lobo solitario desde la muerte de Lori en la tercera temporada.



5. La W. ¿Qué significa? ¿Quiénes son? Y sobre todo, ¿por qué llevan tatuada en su frente una aterradora W? Esperemos que esta nueva tribu sea mejor de la olvidada y olvidable Terminus.



6. El episodio de Morgan. Ha costado, pero finalmente hemos tenido la dosis de Morgan que necesitábamos. Era imprescindible conocer más de un personaje que apareció en un par de episodios de la primera y segunda temporada y que hasta el tramo final de la quinta no había reaparecido. El capítulo centrado en su totalidad es uno de los mejores de la temporada y se encuentra entre lo más destacado de la serie.



7. Carol, el personaje imprescindible. No ha podido ganárselo más a pulso y Carol es, probablemente, el personaje que más nos dolería perder. No la queremos muerta y con episodios como el 6x02, en el que salva a Alexandria del desastre durante el tiempo en el que hornea un plato de pasta, ha demostrado que es un personaje necesario e imprescindible.



8. La peligrosa adolescencia Carl. Ver al hijo de Rick en su primera relación afectiva con una adolescente y hacerlo bajo amenaza de muerte de un chico de su edad es un claro símbolo del mensaje devastador de la serie, inmisericorde hasta con la inocencia de los jóvenes.



9. El derrumbe de Alexandría. Finalmente la horda de zombies ha logrado penetrar en el corazón del grupo y lo ha hecho derrumbado la torre de Alexandría. Si serán capaces o no de restaurar el orden es algo que probablemente veremos a partir del 14 de febrero. Por algo Michonne le dice a una moribunda Deanna que su mayor deseo es la supervivencia del pequeño refugio apocalíptico.