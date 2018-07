'Masters of Sex': el sexo como lenguaje

‘Masters of Sex’ pone sobre la mesa la comunicación entre personas a través del sexo. Todos los personajes, a través de sus deseos, frustraciones y disfunciones sexuales hablan sin pronunciar una palabra; para hablar ya tienen su propio cuerpo.



De este modo, tenemos al hierático doctor Masters, un inhibido que se desinhibe con las relaciones sexuales, a Virginia como la liberada sexual que se anticipa a su propia época, a Margaret como una señora frígida que no sabe lo que es un orgasmo, a Barton reprimiendo a golpe de electroshocks su homosexualidad o al doctor Austin, adicto a las relaciones sexuales con mujeres.



Todos los personajes se mueven bajo la opresión sexual de la época y todos intentan, con mayor o menor éxito, salir lo más indemnes posibles. En este sentido, el acierto de ‘Masters of Sex’ es total, al hilar la psicología de personajes con la sexualidad y la necesidad que tienen todos de encontrar el placer.



La segunda temporada ha empezado con menos fuelle de lo que lo hizo la primera, que fue bastante redonda durante todo su arco. El principio y sobre todo el montaje del primer episodio resultaba un poco confuso y no estuvo a la altura de lo que se esperaba: una premiere que abriese boca y te dejase con ganas de más.



En cambio, en el segundo episodio la serie toma aire y vemos a Libby comportándose al más puro estilo de Betty Draper, a Bill ignorando a su esposa por completo y a Virginia, una vez más, como la mujer a la que todos y especialmente todas envidian. Y de fondo, las tramas secundarias que ayudan muy bien a tejer el resto de la historia como el intento de suicidio de Barton o el cáncer uterino de la genial doctora Vivian.

‘Masters of Sex’ es una serie, en parte, sobre el sexo, pero no utilizado como reclamo facilón para atraer espectadores, sino como ejercicio de comprensión de la naturaleza humana tanto física como emocional. Una ficción que ahonda más en las relaciones amorosas que en las sexuales. En definitiva, el sexo siempre es una excusa.