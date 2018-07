'Manhattan Love Story': cancelan la comedia incapaz de hacerte reír

¿Por qué, más allá de ‘Modern Family’ y ‘The Big Bang Theory’, las networks son incapaces de estrenar sitcoms de 20 minutos que logren conectar con el público? Muy fácil, porque todas parten de un de un planteamiento plano, repetitivo e insustancial. ‘Manhattan Love Story’ ofrecía esto en ración triple: una pareja de treintañeros que se conoce en Nueva York y que comienza una historia de amor con sus respectivas discusiones, malentendidos y, cómo no, momentos románticos. A partir de ahí no busques más porque no hay más por donde rascar.



A la serie le faltaba todo lo que se necesita para asegurar un mínimo éxito en una comedia: buen ritmo, gags bien afilados y unos actores capaces de conectar con el público para que permanezcan sentados frente al televisor durante poco más de un cuarto de hora. Nada más lejos de la realidad. Los actores de ‘Manhattan Love Story’, Analeigh Tipton y Jake McDorman, no tenían la más mínima química juntos y quedaban reducidos a un par de caras bonitas deambulando por la gran manzana.



Los cuatro episodios emitidos consistían exactamente en lo mismo: la pareja intenta tener una cita y por diferentes razones el encuentro acaba siendo un desastre. Y como guinda del pastel está la insoportable voz en off de ambos, que no ofrece absolutamente ninguna información nueva al espectador y que lo único que consigue es que la serie te provoque un rechazo absoluto.



Sin conflicto no hay historia y sin buenos actores no hay gancho; ‘Manhattan Love Story’ puede presumir de tener todo lo necesario para ser un fracaso de manual. Una vez vista la serie, lo que no se entiende es que ABC decidiera lanzarse a estrenar una comedia que a la vista de cualquiera estaba destinada a darse el batacazo. Al menos será recordada por ser la primera cancelación de la temporada 2014/2015. Algo es algo.



Otras comedias que se unirán en breve a la lista de cancelaciones

Con la cancelación de ‘Manhattan Love Story’ comenzarán a caerse otras muchas series de la programación. Prácticamente canceladas están ‘Selfie’ (ABC), ‘From A to Z’ y ‘Bad Judge (NBC) y aunque emitirán su temporada completa lo más probable es que la tediosa ‘Marry Me’ (NBC) y la irrelevante ‘Cristela’ (ABC) también acaben canceladas en los próximos upfronts de mayo. Lo dicho, comedias que no hacen ninguna gracia.