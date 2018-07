Número de Serie

Parece ficción pero lamentablemente no lo es. Steven Avery, condenado injustamente en 1985 y declarado inocente en 2003, vuelve a vivir su peor pesadilla cuando en 2005 es acusado de violar y asesinar a Teresa Halbach. Un nuevo calvario judicial en el que el ciudadano del estado de Wisconsin ve cómo el sistema judicial de su país le falla estrepitosamente y le condena injustamente a pasar toda su vida entre rejas.



A través de los diferentes episodios se ve cómo sistemáticamente el caso está montado en torno a una teoría: inculpar a Steven Avery sea como sea, pese a quién pese. Tras ganar una indemnización al estado de Wisconsin por su primera condena, todo parece que se le vuelve en su contra cuando vuelven a detenerlo. Y es así como nos damos cuenta de que la policía hace todo lo posible por inculparle, aunque las pruebas demuestren tozudamente que era imposible que cometiese el crimen.



El documental, de una extraordinaria fuerza y valentía, no sólo te engancha como espectador sino que te provoca una reacción como ciudadano, al poner en tela de juicio los principales valores de la cultura occidental en la que se sustenta nuestro sistema judicial. De nada sirve el fantástico trabajo de los abogados de Avery, ya que por más que demuestran la inocencia de su cliente no tienen nada que hacer con una sentencia prestablecida antes de empezar el juicio.



La sensación de estar viendo algo que te crea adicción como espectador pero una gran repulsa como ciudadano es lo más interesante de ‘Making a Murderer’, que te mantiene completamente pegado a la pantalla hasta ver la penosa resolución final. Además de lo judicial, la serie documental muestra al desnudo la realidad de eso que llamamos la América profunda, representada a través de las reacciones y costumbres de los Avery, que son los perfectos americanos medios, sin recursos intelectuales suficientes para comprender qué ocurre, más allá de la evidente injusticia para con su hijo.



‘Making a Murder’ es un documental obligatorio, sincero, crudo y que sobre todo provoca un auténtico revolcón emocional a cualquiera que lo vea. Es imposible quedarse indiferente ante algo tan tremendo y tan bien dirigido como este apasionante documental. Atención, porque Netflix ha sugerido que puede haber segunda temporada. Quiere decir que el caso Avery, lejos de archivarse, sigue vivo. Motivos no faltan.