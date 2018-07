'Madam Secretary': facilona y sin sustancia

'Madam Secretary' hubiese sido perfecta si se hubiese emitido hace veinte años, en 1994. Pero hoy, dos décadas después, el espectador está muy curtido y ha visto series muy buenas. Y ese es precisamente el problema, que cuando ves series de alto nivel no quieres bajar al subsuelo de las que se quedan a medio camino, repletas de mediocridad y de personajes que no te interesan lo más mínimo.

La serie tiene una premisa clara: Elizabeth Faulkner, ex agente de la CIA y actual profesora universitaria, se convierte en Secretaria de Estado del gobierno estadounidense tras la sospechosa muerte de su predecesor. Un planteamiento argumental que no es malo de base, y que hubiese dado juego bien desarrollado, pero CBS le ha dado un toque muy rancio a la serie, con un estilo muy pobre y un guión sin ninguna trama que despunte.

La mezcla de géneros es muy arriesgada y muy pocas series saben hacerlo bien. En 'Madam Secretary' los momentos cómicos (cuando la flamante secretaria recorre los pasillos de su oficina a ritmo de música alegre) no pegan absolutamente nada con la trama de la conspiración contra el gobierno de los Estados Unidos. Entre medias, la Secretaria es capaz de negociar un rescate de dos ciudadanos americanos, pero la historia está planteada sin tensión para el espectador, que desde el principio sabe todo lo que va a ocurrir.

La terrible y osada comparación con 'The Good Wife'

CBS ha promocionado su nueva serie como si fuese la hermana pequeña de 'The Good Wife'. De hecho, 'Madam Secretary' se emite una hora antes de la serie protagonizada por Juliana Marguilies, como si ambas formasen una especie de pack seriéfilo dominical donde las protagonistas son mujeres que tienen que combinar trabajo y familia.

Nada más lejano de la realidad. 'The Good Wife' es una serie excelente, la mejor que se emite ahora mismo en las networks americanas, mientras que 'Madam Secretary' es una serie floja, facilona y sin ningún tipo de sustancia. No pierdas el tiempo con esta serie que no te va a emocionar ni lo más mínimo.

Cuando una actriz, como Tea Leoni, que normalmente hace cine se deja caer por la pequeña pantalla esperas que sea para algo que merezca la pena. Sin embargo, tras ver el piloto de 'Madam Secretary', serie que protagoniza y produce la propia actriz, ya se podía haber quedado en casa esperando una propuesta mejor. Una oportunidad perdida para la actriz, que en pocos meses verá como su serie entra en el apartado de futuras cancelaciones.