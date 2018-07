Lena, gracias por una temporada extraordinaria de 'Girls'

Todo empezó genial con la boda de Marnie en la season premiere, en un capítulo impecable en todos los sentidos. Una constante que se ha repetido a lo largo de todos los capítulos, equilibrando muy bien las tramas entre todos los personajes:



Hannah. Es irritante y adorable a partes iguales, pero Hannah Horvath es un personaje de primera división. Todo su histrionismo y ego insaciable se ha visto frenado ante unas amigas que ya no la tienen como el epicentro de sus vidas. Su rivalidad pasivo-agresiva con Jessa, la complicada relación con sus padres, y su ruptura anunciada con Fran han demostrado que Hannah está muy perdida y que solo encuentra una salida cuando al final de la temporada se decide a hacer lo que tenía que haber hecho desde hace tiempo: volver a escribir.



Jessa. La revelación de la temporada. El personaje que nunca terminaba de encajar ha tenido su explosión definitiva (en el mejor de los sentidos) y nos ha brindado gran parte de los mejores momentos de la temporada. Su sensualidad se ha plasmado mejor que nunca gracias a su relación con Adam, lo que ha provocado la destrucción de su relación con Hannah. La épica escena final entre Jessa y Adam nos sugiere que la pareja aún no está acabada. O puede que sí. En cualquier caso, Jessa por fin ha salido del cascarón en el que jamás debería haber estado.



Marnie. Su boda fue un gran capítulo, sí, pero el 5x06 ha sido no solo el mejor episodio del personaje, sino uno de los más memorables de toda la serie. Centrado absolutamente en ella, no sólo está bien dirigido, sino que tiene un guión perfecto, mostrando lo mejor y lo peor de la más pija del grupo con escenas potentísimas y junto al añorado Charlie. Lo único que necesitamos es que su relación con Ray vaya más allá y la veamos por fin en una relación sentimental real y en mayúsculas.



Shoshanna. Es una pena que no haya compartido escenas con el resto de actrices, pero su episodio temático en Tokyo bien merece que la más divertida del grupo haya estado algo más apartada de la trama global. Sin embargo, la que antes era ingenua y naíf, ahora es una mujer decidida, capaz de tomar decisiones sin pensárselo dos veces. Shoshanna siempre ha sido un diamante en bruto y seguro que todavía le queda la evolución definitiva en el último tramo de ‘Girls’ en 2017.



Mientras tanto los chicos… ‘Girls’ es una serie centrada en mujeres, pero nunca descuida a sus personajes masculinos. Gracias a esta clara intención de no dejar a un lado a los hombres, hemos podido comprobar que Adam puede que no sea el amor definitivo de Hannah o que Ray sigue completamente entregado a los deseos de Marnie. También ha sido muy curioso vivir la salida del armario del padre de Hannah o la relación condenada al fracaso de Elijah.



Poco o nada se le puede reprochar a ‘Girls’ en un temporadón que ha sido de diez. Lena Dunham siempre ha sabido lo que quiere hacer con su serie, que no es otra cosa que su testamento audiovisual personal y que a la vez es un altavoz generacional. Y seguro que el final, lejos de defraudar, nos deja todavía más maravillados que ahora. ¡Gracias Lena!