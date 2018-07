Justicia para 'Veep', despedida agridulce de 'Mad Men' y triunfo inesperado de 'Juego de Tronos'

Drama

Era imposible de imaginar y ninguna quiniela incluía la quinta temporada de ‘Juego de Tronos’ como la favorita para derrotar a la excepcional temporada final de ‘Mad Men’. Es innegable la capacidad de la ficción de HBO para ofrecer escenas potentísimas y una historia muy bien armada, pero su quinta temporada es difícilmente superior a la impecable trayectoria final de ‘Mad Men’. Matthew Weiner, creador de la serie de AMC, es el gran derrotado de la noche. Más que injusticia se puede hablar de exabrupto.



Al menos Jon Hamm rompe la maldición del reparto de ‘Mad Men’ y consigue su primer Emmy (lo contrario hubiese sido un delito). Lo más chocante es la estatuilla que va a parar a las oficinas de Shondaland con Viola Davis como ganadora por su excesiva y melodramática interpretación en ‘How to Get Away With Murder’, una serie que sustenta su única valía en la oscarizada actriz.



En los actores de reparto, Peter Dinklange consigue su segundo y merecido Emmy por ‘Juego de Tronos’, mientras que esta gala de los Emmy será recordada por encumbrar a Uzo Aduba como una auténtica estrella al ganar el premio a mejor actriz por su especial personaje de crazy eyes en ‘Orange Is The New Black’ y que al año pasado ganó como estrella invitada.



Comedia

Ha sido la definitiva y gran noche de ‘Veep’ que con una cuarta temporada tan arriesgada como brillante se ha llevado nada menos que mejor comedia, mejor actriz para Julia Louis-Dreyfus (cuarto Emmy consecutivo), mejor actor de reparto para Tony Hale (el segundo para el actor) y mejor guión de comedia por la fantástica Season Finale. ‘Modern Family’ queda así destronada y se va de vacío por primera vez desde hace 6 años.



‘Transparent’ no triunfa pero se lleva a casa un premio mayor, como el del indiscutible ganador Jeffrey Tambor como mejor actor. Un gesto que da esperanzas a propuestas muy arriesgas y que no provengan de las grandes networks ni del cable. La serie de Amazon también logra mejor dirección de comedia por su sugerente piloto.



Allison Janney, una actriz adorada en infinitas ocasiones por la Academia, consigue su segundo Emmy consecutivo por la sitcom del montón ‘Mom’.



Miniserie y TV movie

En esta categoría todo ha sido para la contundente ‘Olive Kitteridge’. Nada menos que ocho premios Emmy, entre ellos mejor serie limitada, mejor actriz para Frances McDormand (ninguna como ella merecía ganar el premio y ninguna como ella para lanzar su particular speech de aceptación), mejor actor para Richard Jenkins, mejor actor de reparto para Bill Murray y mejor dirección y guión de miniserie.



El último capricho de Ryan Murphy, ‘American Horror Story: Freak Show’ se va con las manos vacías y no gana ni el premio a mejor actriz secundaria de miniserie, que en contra de todas las apuestas recae en la idolatrada ‘Regina King’ por la mediocre ‘American Crime’, derrotando así a la ganadora del año pasado, Kathy Bates.



En la categoría de mejor TV Movie la ganadora es el biopic ‘Bessie’, también de HBO, en una categoría en la que no había grandes competidoras.